Under andra deltävlingen i Melodifestivalen 2018 tävlar artisten "Margaret" med låten ”In my cabana” . Hon är relativt okänd i Sverige så här är sex saker du vill veta om henne.

26-åringen är från polen och hennes riktiga namn är Małgorzata Jamroży. Men artistnamnet är alltså Margaret.

2. Inte första gången i Melodifestivalen

Även om det är första gången Margaret tävlar i svenska Melodifestivalen så har hon tidigare tävlat med låten "Thank you very much" i den baltiska sångtävlingen i Karlshamn 2013.

I den tävlingen kom hon tvåa så vi får se hur bra hon gör ifrån sig nu!

3. Stor i Polen

Margarets första platta "Add the blonde" sålde platina i Polen och tre av låtarna hamnade på topp 15-listan. Men även en låt har hamnat på topplistan i Sverige. Det var 2016 med låten "Cool me down". Kanske känner du igen den?

4. Om låten

Låten "In my cabana" är enligt Margaret en låt vi behöver i Sverige. Anledningen ska vara att det är kallt här och vi behöver värmen.

– Du kan välja vad som händer där. Det är sexigt. Vi vill bara festa på stranden och sedan beror det på vad du vill göra. Det är hett i min cabana, det händer mycket. Det som händer i cabanan, stannar cabanan, säger hon till Aftonbladet.

5. Tycker det är lite underligt att vara med i Melodifestivalen

Eftersom att Margaret inte är svensk så tycker hon att det känns konstigt att vara med i tävlingen. Även om hon tycker att det är väldigt roligt.

– Om du tänker på det är det ganska konstigt, för jag är inte svensk och jag tycker verkligen att det ska vara en svensk akt som åker till Eurovision. Men att vara med i Melodifestivalen känns toppen, säger hon till Aftonbladet.

6. Liknar en annan låt

Tycker du att låten påminner om en annan låt? Du är inte ensam. Det är flera som har uppmärksammat att låten liknar superhiten "Havana" med Camila Cabello.

