Det är i sin senaste video på Youtube som Joakim Lundell, 32, bestämmer sig för att måla blackface på sin kompis Danjal Kanani, 27.



"Hela kroppen med svart, nu ska du bli monkey"

– Vi tänkte du ska ju släppa "Monkey Song" nu på fredag så jag tänkte att vi spelar in en liten musikvideo där du blir en riktig apa. Hela kroppen med svart, nu ska du bli monkey, säger Joakim i klippet.

Joakim och Danjal går ut i trädgården och där sätter Joakim igång med att spreja Danjal helt svart.

– Det är som en spraytan bara, säger Joakim. Tänk en riktigt bra solbränna bara. Riktigt mörk och fin, säger Joakim samtidigt som han sprejar på Danjal.

"Nu ska du bli monkey", säger Joakim Lundell till Danjal. Bildkälla: Youtube

– Jag tror att vi har misslyckats med uppdraget att få dig att se ut som en apa. Vet du vem du påminner om? Skurken i "Ensam hemma"-filmerna, han som har guldtand, säger Joakim.

Joakim Lundell ber sedan Danjal att sjunga sin låt där refrängen går "Monkey in the club".

På Instagram kallas nu Joakim och Jonna för rasister, och i kommentarsfältet på Youtube har flera kommenterat att det är långt ifrån okej att måla blackface.

Joakim Lundell målar Danjal svart. Bildkälla: Youtube

"Dom är ju rasister"

Några av kommentarerna lyder:

"Modern blackface. Att måla en människa svart för att personen ska likna en "apa" är inte okej då svarta människor har förknippats med apor i alla tider på ett kränkande sätt".

"Dom är ju rasister"

"Blackface är blackface spelar ingen roll, och förr i tiden sa vita att POC (people of color, reds anm) liknade apor/gorillor och just därför brukade dom måla sig svarta och bete sig som djur under flera olika tv program medan de ÄVEN behandlades i verkligheten som djur", skriver en person och fortsätter:

"Folk fick sina händer avhuggna, kvinnorna blev våldtagna och torterade och flera miljoner mördades så INGEN av er som inte har läst på eller upplevt rasism på sånna sätt som POC och andra icke vita har fått utstå kan inte sitta och säga vad som är okej eller inte. Hoppas verkligen ni läser på mer om detta och förstår allvaret, ni vita kan aldrig ta illa upp men andra KAN FAKTISKT DET".

Danjal sminkas i blackface av Joakim Lundell. Bildkälla: Youtube

En annan som kommenterar på Youtube menar på att det faktiskt inte spelar någon roll om det var "ett skämt" från Joakim och Jonnas sida, och skriver att det var extremt stötande och rasistiskt.

Joakim Lundell själv försvarar sig och säger att han inte är rasist. I en kommentar till Nyheter24 säger Joakim:

– Jag är inte rasist det vet alla. Jag menade inget illa och jag ber om ursäkt till dom som på riktigt genuint tog illa vid sig, säger Joakim.

Joakim säger att han inte hade en tanke på att det var något fel med att göra blackface.

– Jag blev mest chockad först men tänkte sen "jo men är ju Sverige så snart kommer hoten och allt", säger Joakim till Nyheter24.

