Skådespelerskan Angelina Jolie, 42, ansökte om skilsmässa från Brad Pitt, 54, i september 2017.

Angelina Jolie och Brad Pitt. Bildkälla: Charles Sykes/Invision/AP/TT Bild

Och nu verkar Angelina redo att ge sig ut på dejtingscenen igen. Hon har nämligen siktet inställt på den halvsvenska skådespelaren Garrett Hedlund, 33.

Enligt källor till Radaronline så tycker Angelina att de skulle vara ett perfekt par.

– Det har gått från att mejla och sms:a flera gånger om dagen till att bestämma in en middagsdejt. Det är Garrett som gör alla moves!, säger källan till Radaronline.

Garrett Hedlund. Bildkälla: Danny Moloshok/Invision/AP/TT Bild

Garrett har tidigare dejtat skådespelerskan Kirsten Dunst, 35, och de var ett par i fyra år. Kirsten och Garrett träffades under inspelningen av filmen "On the road" år 2012.

Ironiskt nog så var Hedlunds första stora roll mot just Jolies ex-make Brad Pitt i filmen "Troy" år 2004.

Garrett och Angelina har haft en elektrisk kemi sedan hon regisserade filmen "Unbroken" år 2014, där Hedlund hade en roll.

Garrett Hedlund och Angelina Jolie. Bildkälla: Stella Pictures.

Och just nu så njuter Angelina verkligen av uppmärksamheten som Garrett ger henne.

– Angelina är otroligt smickrad och njuter av hans uppmärksamhet. Han är som en yngre, snyggare Brad och hon har erkänt för sina tjejkompisar att hon är sugen på en flört med honom, säger källan till Radaronline.

– Det skulle vara den ultimata hämndromansen!, avslutar källan.

Angelina Jolie ger regi till Garrett Hedlund till filmen Unbroken. Bildkälla: Stella Pictures.

Så hur går det för Brad Pitt då?

Jo, enligt den brittiska tidningen The Sun så lever han nu i celibat och det ska han göra i ett helt år.

– Brad håller på att få ordning på sig själv. Han tränar, äter nyttigt och har slutat att dricka alkohol. Han har varit i relationer i stort sett hela sitt vuxna liv. Nu när han är singel så gör han saker han inte gjort tidigare. Han skulpterar, tränar och mediterar, säger en källa till The Sun.

Så kan det gå!

