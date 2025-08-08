Britney Spears har två barn, som nu har hunnit bli vuxna. Här är allt du vill veta om Britneys söner: deras namn, ålder, hur dom ser ut idag, intressen, pappa och vem som har vårdnaden.

Hur många barn har Britney Spears?

Britney Spears har två söner, som hon onekligen älskar över allt annat.

– Det finns inget mer belönande än att vara mamma och se mina söner växa upp till unga män. Jag är en sån lyckost som får uppleva livets alla äventyr med dom, har hon sagt till People.

Britney Spears med sin ena son i Paris år 2009. Bildkälla: Stella Pictures.

Vad heter Britney Spears barn?

Britneys söner heter Jayden James Federline och Sean Preston Federline.

Britney Spears och Kevin Federline. Här är Britney gravid med parets första barn. Bildkälla: AP Photo/Danny Moloshok/TT Bild

Vem är pappa till Britney Spears barn?

Pappa till Britney Spears barn är dansaren Kevin Federline. Britney och Kevin träffades år 2004 på en nattklubb i Hollywood. Kevin jobbade då som bakgrundsdansare till Justin Timberlake.

– Våra ögon möttes och det var det. Vi klickade direkt. Jag var galet förälskad i henne. Allt kändes så rätt. Jag såg det inte som att det gick för fort eller för långsamt, sa Federline till People år 2008.

Britney och Kevin gifte sig i september 2004 efter att ha dejtat i tre månader.

I november 2006, tre år efter att de gift sig, så ansökte Britney om skilsmässa.

Kevin Federline och Britney Spears. Bildkälla: AP Photo/Danny Moloshok/TT Bild

Har Britney Spears vårdnad om barnen?

Efter skilsmässan som gick igenom 2007 så hade Britney och Kevin delad vårdnad över sina barn. I samma veva så fick Britney ett publikt psykiskt sammanbrott där hon bland annat rakade av sig håret.

År 2008 blev hon tvångsinlagd på psykakuten efter att ha låst in sig i ett rum med sin yngsta son. Domstolen utsåg då Kevin Federline till att ha ensam vårdnad om barnen. Samma år fick Britney en förmyndare i form av sin pappa Jamie, en roll han fortsatte att ha i 13 år.

Britney Spears med sina barn år 2019. Bildkälla: Stella Pictures.

Kort efter det så förlorade Britney även umgängesrätten, vilket SVT då rapporterade om.

År 2021 så blev Britney fri från förmyndarskapet från sin pappa. Viss oro har bestått kring Britneys psykiska hälsa, och Jayden James berättade i en intervju 2022 om de utmaningar deras relation då stod inför.

Jayden sa då att relationen mellan honom och mamma Britney "100% kan fixas".

– Det kommer bara ta mycket tid och ansträngning. Jag vill bara att hon ska bli bättre mentalt. När hon har blivit bättre så vill jag gärna träffa henne igen, sa han då, rapporterade Business Insider.

Britney Spears med sina söner år 2013. Bildkälla: Stella Pictures.

Kevin Federline har haft ensam vårdnad över barnen större delen av deras liv, men år 2019 återfick Britney en del rättigheter kring barnen så som obevakade umgängen.

Julen 2024 firade Jayden och Preston tillsammans med sin mamma, har People rapporterat. Då hade de inte träffats på två år, skrev Britney på sin Instagram.

Britney Spears med sin son Sean Preston 2022. Bildkälla: Stella Pictures.

"Bästa julen i mitt liv, jag har inte träffat mina pojkar på två år. Gråter av glädje och chock, helt galet, så kär och välsignad, jag är mållös, tack Jesus!", skrev hon då.

Hur gamla är Britney Spears barn?

Sean Preston föddes den 14 september 2005 i Santa Monica, Kalifornien. Jayden föddes den 12 september 2006 i Los Angeles, skriver Life & Style.

I september 2025 fyller alltså Sean Preston 20 år, och Jayden fyller 19 år.

Hur lever Britney Spears barn i dag?

Sommaren 2023 så flyttade Britneys barn tillsammans med sin pappa och hans fru Victoria Prince och deras barn till Hawaii, något som Britney också gick med på, har Business Insider rapporterat.

De lämnade Los Angeles för att få lite mer lugn och ro och komma undan från paparazzifotografer och rampljuset.

Vad gör Britney Spears barn idag?

Jayden James Federline går i sin mammas fotspår och ägnar sig åt musik. Jayden är bland annat väldigt vass på att spela piano, något som Britney har delat med sig av på Instagram.

Sean Preston är precis som både mamma och pappa väldigt intresserad av musik. Andra hobbys är att skejta och spela fotboll, har People rapporterat.

Vad har Britney för relation till sina barn idag?

Britney träffar barnen då och då, och på Instagram delar hon stolt med sig av de ögonblicken. Deras relation har inte alltid varit så smärtfri. År 2023 rapporterade flera medier om hur sönerna tog avstånd från sin mamma och inte ville träffa henne.

Britney och hennes söner har idag bättre kontakt. Här på en bild från i juni 2025. Bildkälla: Stella Pictures.

– I slutet av sommaren 2022 så var det så illa att de slutade svara på hennes meddelanden, sa TMZ-producenten Katie Hayes i dokumentären TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom.

– Jag tror att mamma har kämpat med att ge oss båda uppmärksamhet och lika mycket kärlek. Jag tycker inte att hon visat tillräckligt med kärlek för Preston och jag tycker det känns hemskt, sa Jayden i en intervju med Daily Mail då.

De många nakenbilder och nakenvideos som Britney delar på sociala medier var även det något som orsakade att sönerna inte ville ha någon kontakt med sin mamma, menade Kevin Federline.

Britney Spears bisarra beteenden på sociala medier fick hennes söner att ta avstånd från henne. Bildlkälla: Stella Pictures.