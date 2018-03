Du måste lyssna på Benjamins och Felix mashup av Mellolåtarna

Bästa vännerna Benjamin Ingrosso och Felix Sandman tog hem första och andra platsen i årets Melodifestival. Ikväll spelar de upp deras mashup-duett av vinnarlåten "Dance You Off" och tvåan "Every Single Day" i en helt ny akustisk version.