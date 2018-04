I dag säger vi stort grattis till prins Alexander som fyller två år.

Prins Alexander är prinsprinsessanäldsta son. När han föddes den 19 april 2016 fick han mellannamnenoch titeln prins av Sverige, Hertig av Södermanland, skriver Kungahuset

Prins Alexander döptes vid Drottningholms slottskyrka, precis som många av sina kusiner.



Alexander är lika gammal som sin kusin prins Oscar som fyllde två år i mars. Alexander har flera kusiner att leka med då kronprinsessan Victoria och prins Daniel har barnen prinsessan Estelle och prins Oscar. Prinsessan Madeleine och herr Christopher O'Neill har barnen prinsessan Leonore, prins Nicolas och prinsessan Adrienne.

Prins Alexander fyller två år.

Han har även en liten lillebror som föddes 31 augusti 2017 på Danderyds sjukhus. Även han döptes i Drottningholms slottskyrka där han fick namnet Gabriel Carl Walther.



Namnet Gabriel har inte tidigare funnits i den svenska kungafamiljen, men återfinns i släkten Oxenstierna. Kungen härstammar bland annat från denna adelsätt genom sin mormor. Men det blev stor debatt efter fördseln när Carl Philip och Sofia valde att döpa sonen efter drottning Silvias far Walther, prinsens gammelmorfar.

Varför kan man då undra? Jo, drottning Silvias far hade under tiden före och under andra världskriget kopplingar till nazistpartiet i Tyskland och han var även medlem där.

