Lördagen den 26 maj 2018 klockan 20:00 direktsänds ett av årets största events – Guldtuben från Annexet i Stockholm. Therese Lindgren har chansen att bli kvällens stora vinnare med flest nomineringar, tätt följt av Johanna Nordström, IJustWantToBeCool, Bianca Ingrosso och Margaux Dietz.

De nominerade för Guldtuben 2018 är:

Årets Instagram

Johanna Nordström

Lovette Jallow

Mia Skäringer

Filip Dikmen

Matilda Djerf

Johanna Nordström är nominerad i flera kategorier – bland annat årets Instagram och årets humor. Hon har över 94 000 följare på sin Instagram där hon ofta lägger upp humoristiska klipp. Bildkälla: Instagram.

Årets Youtuber

Viktoria Harrysson

Therese Lindgren

IJustWantToBeCool

Bianca Ingrosso

Thomas Sekelius

Årets Podcast

Ångestpodden

Skäringer & Mannheimer

Alla våra ligg

Alice och Bianca

Singelrådet

Årets Blogg

Isabella Löwengrip

Bianca Ingrosso

Angelica Blick

Alice Stenlöf

Sandra Beijer

Isabella "Blondinbella" Löwengrip är nominerad i kategorin "Årets Entreprenör".

Årets Musical.ly

Theozofficial

NattiD

Izaandelle

Amandaedmundsson

Tarafilippa

Årets Humor

Johanna Nordström

Filip Dikmen

JacquesThomasOscar

Språk för alla

IJustWantToBeCool

Årets Lifestyle

Cassandra Klatzkow

Linn Ahlborg

Josefin Dahlberg

Janni Deler

Margaux Dietz

Årets Beauty

Beauty by Agnes Matilda

Thomas Sekelius

Leyglow

Linda Hallberg

Therese Lindgren

Thomas Sekelius är orimligt duktig på att sminka sig och har idag över 323 000 prenumeranter på sin Youtubekanal. Han är nominerat i "Årets Beauty". Bildkälla: Instagram.

Årets Video

Margaux Dietz – Jag föder barn

Johanna Nordström & Torbjörn Skorup – En helt vanlig dag på postnord

Viktoria Harrysson – Runkar du?

Yayanaomi – Trumpetdans

Therese Lindgren – Älskade unge

Årets Stjärnskott

Margaux Dietz

Bianca Ingrosso

Johanna Nordström

Alice Stenlöf

Matilda Djerf

Alice Stenlöf har under årets gång vuxit lavinartat. Hon är nominerad i kategorin "Årets Stjärnskott". Bildkälla: Instagram.

Bianca Ingrosso är nominerad i flera kategorier. Bildkälla: Stella Pictures.

Årets Entreprenör

Isabella Löwengrip

Kenza Zouiten

Hanna Widell & Amanda Schulman

Wilma Holmqvist

Hannah Andersson

Årets Brand Collaboration

Keyyo x McDonalds – Min första dag på McDonalds

Therese Lindgren x Teknikföretagen

Fahrmans x Ellos

Fanny Lyckman x Missguided

IJustWantToBeCool x Knorr – Fem i...

Årets Serie

Therese Lindgren – Therese testar

Över bordet med Tom och Petter

The Line Up – Look books

IJustWantToBeCool – Fem i...

Tinder Takeover

Årets Gaming

KimmyPower

Sp4zie

Anomaly

ChrisWhippit

Zaitros

Årets Profil

Nominerade tillkännages 21 maj 2018

Årets Budskap

Tillkännages under galan