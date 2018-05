Tittarsuccén Ex On The Beach Sverige slår rekord efter rekord på webben, och konstigt är väl inte det. I programmet placeras åtta stycken heta singlar på en paradisö för att festa och flirta loss. Allt är frid och fröjd – tills deltagarnas ex – en efter in skickas in i huset.

Förra årets upplaga av programmet gjorde fullkomlig succé, och en av deltagarna som satte mest avtryck var Norrköpingstjejen, 22. Efter sin medverkan är hon idag boende i Stockholm, hon driver en snabbt växande Youtubekanal och arbetar som modell.

Antonija gästade under veckan podden "I sanningens namn" där hon berättade om sina upplevelser inne i huset, hur det kom sig att hon ansökte samt hur livet blev efteråt.

Antonia medverkade i Ex On The Beach 2017. Hon gjorde ett mycket starkt intryck och fångade svenska folkets hjärtan. Bildkälla: Antonija Mandir Instagram.

– Jag hade aldrig tittat på Ex On The Beach. Jag hade ingen aning om vad det ens handlade om. Men sagt och gjort, jag kom med, och jag åkte iväg, berättar hon.

Hon träffade även sin nuvarande pojkvän Jack Daniel Stengel-Dahl inne i huset och paret blev blixtkära. Och med kärlek kommer även kärleksaktiviteter (sex), vilket för vissa inte kan vara helt enkelt att tackla för alla när man kommer ut från huset, med tanke på att det sänds på bästa sändningstid. Men Antonija tog det hela med en klackspark.

– Vem fan bryr sig om jag hade sex i TV, vem fan bryr sig om att jag använde en vibrator där inne? Jag tyckte att det var roligt så då tvingades typ alla andra göra det också. Ingen kunde säga någonting för jag hade ändå inte tagit åt mig, säger hon.

Idag är hon fortfarande tillsammans med Jack som hon träffade inne i Ex On The Beach-huset. "Vi sov med varandra en natt och sedan dess har vi hängt ihop", berättar hon i podden I sanningens namn.

"De bad oss göra det här"

I podden får hon även frågan huruvida produktionen för programmet har några speciella önskemål på deltagarna innan de är med i programmet. Och mycket riktigt har de det.

– De sa typ åt oss att ha en vit månad, att vi skulle träna och ta hand om oss så man kommer dit fräsch, peppad, och hel och ren, berättar hon.

Och om Antonija gjorde det?

– Haha nej det gjorde jag inte. Jag bara packade och åkte, avslutar hon.

Innan en medverkan tvingas även deltagarna att gå igenom en rad olika psykologtest samt testas för könssjukdomar.

Antonija berättar även vidare om sin medverkan i EOTB, sin relation till ångest samt mer om hennes och Jacks sexliv. Vill du lyssna på hela podden kan du göra det här.