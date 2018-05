Vad vore livet utan en go, dramatisk dokusåpa att sjunka ned i soffan till?

Tittarsuccén Ex On The Beach Sverige slår rekord efter rekord på webben, och konstigt är väl inte det. I programmet placeras åtta stycken heta singlar på en paradisö för att festa, flirta och eventuellt hitta kärleken. Allt är frid och fröjd – tills deltagarnas ex – en efter in skickas in i huset och den harmoniska stämningen blir ett minne blott.

Förra årets upplaga av programmet gjorde fullkomlig succé, och en av deltagarna som satte mest avtryck var den karismatiska Jönköpingstjejen Antonija Mandir, 22. Efter sin medverkan är hon idag boendes i Stockholm, hon driver en snabbt växande Youtubekanal och arbetar som modell.



Antonija gästade under veckan podden "I sanningens namn" där hon berättade om livet efter dokusåpan, hur det egentligen är inne i EOTB-huset, hur det är att se sig själv ha sex på TV och mycket mycket mer.

– Det många inte vet är att jag aldrig hade tittat på EOTB innan, så jag hade ju ingen aning om vad jag hade att förvänta mig, säger hon och fortsätter.

– Ju fler av mina ex som kom in, ju mer skinn på näsan fick jag. Dom försökte säga åt mig vad jag skulle göra och jag kände, nej, det här är jag, berättar hon.

"Inga vinstpengar"

I dokusåpan Paradise Hotel vinner de två slutliga vinnarna 250 000 kronor var. Men olikt det programmet så förekommer det inga vinstpengar i Ex On The Beach. Detta då det inte är någon direkt tävling.

Men får då dessa deltagare?

– Vi får pengar för varje vecka vi stannar kvar i huset. Det var pengar som försvann ganska snabbt, då det inga var direkta miljonbelopp, berättar hon.

