Det var under söndagens avsnitt av tittarsuccén Ex On The Beach Sverige som många hakor tappades. In klev nämligen Tristan Idevalls flickvän Matilda.

My och Tristan inledde en romans i Ex On The Beach-huset. Bildkälla: Dplay

Han har under sin vistelse i serien haft en romans medoch deltagarna har mer och mer förälskat sig i varandra. Det var därför Tristan blev helt förkrossad när My hastigt och lustigt skickades ut ur programmet.

– Jag hade mer känslor än jag trodde, berättade en tårögd Tristan efter att My lämnat huset.

Men knappt hann den förkrossade Tristan att slicka sina sår innan Matilda skickades in, och enligt henne är de ett par.

– Han sov hos mig dagen innan han åkte. Vi var i ett lyckligt förhållande, vi var kära i varandra", sa hon då.

Han fick en REJÄL chock när Matilda kliver upp på stranden. "Vi sov med varandra dagen innan jag åkte", berättade han.

Matilda chockade både publik och deltagare. Bildkälla: Dplay

På sociala medier har Tristan mött kritik från folk som kallat honom "otrogen" och "svinig".

Men nu har han skrivit ut ett inlägg där han ger sin version av det hela.

"Vi var inte tillsammans"

I sitt inlägg skriver han att han måste få en chans att förklara sig och se sin sida av myntet. Han hävdar att han och Matilda absolut inte var tillsammans och att han inte på något sätt står bakom otrohet.

"Jag vill bara göra det klart en gång för alla. Jag var INTE tillsammans med Matilda innan jag gick in i EOTB.

Vi dejtade i 2 månader innan, men jag skulle ALDRIG delta i programmet om jag var tillsammans med henne.

Jag står absolut inte för otrohet, är jag tillsammans med någon så håller jag mig bara till en tjej. Det är ologiskt att gå in i ett program för singlar om man har en flickvän hemma. Makes no sense.

Jag var tydlig med Matilda redan FÖRSTA gången vi två träffades att jag skulle gå med i ett reality program.

Hon gick med på

Det och vi sa att vi skulle ta det som det kommer när jag kom hem.

Matilda är en jättefin tjej och har verkligen inget illa o säga om henne.

Men att vi har varit tillsammans är en ren LÖGN.

Alla får tro på vad ni vill men är man så blåögd att man tror att någon går in i ett program när man har en flickvän hemma så säger det mycket om den personen som väljer att tro på det".

Matilda och Tristan umgicks flitigt innan han klev in i Ex On The Beach. Bildkälla: Sebastian Tristan Instagram

Nu diskuteras det hejvilt i hans kommentarsfält huruvida han var otrogen mot Matilda eller inte. I hans Instastory har han även filmat en snutt på My tillsammans med texten "cute".

Är Tristan och my ett par måntro? Bildkälla: Sebastian Tristan Instagram