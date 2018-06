Erkänner Drake att han har en hemlig son på nya albumet Scorpion?

Under fredagen släppt Drake sitt femte album "Scorpion". Bland de 25 låtarna på albumet känner vi igen singlarna "God's Plan" och "Nice For What".

Även om hajpen inför albumet har varit extremt stor (speciellt för hans fans, som är många) så är det inte det albumet kanske blivit mest uppmärksammad för... En låt på skivan har fått många att höja på ögonbrynen – av helt andra anledningar.

Det har sedan 2017 ryktats om att Drake väntade barn med franska Sophie Brussaux. I maj förra året, enligt källan TMZ, läckte en sms-konversation mellan dem.

Sms:en som utväxlades mellan Drake och Sophie ska enligt Tmz lyda såhär:

Drake: Jag vill att du gör en abort.

Sophie: Jag kan inte döda min bebis bara för att du ska unna dig, ledsen.

Drake: Unna mig? Fuck you.

Sophie: Vad?

Drake: Du vet vad du gör, du tror att du att du ska få pengar.

Och nu kan ryktet vara bekräftat, skriver People music.

Låten "Emotionless" på Drakes nya album "Scorpion" får folk att höja på ögonbrynen. Bildkälla: Drake Instagram

Det är låten "Emotionless" som blivit kanske mest uppmärksammad på nya skivan och handlar om Drake och, hör och häpna, hans son!

"Jag gömde inte mitt barn för världen, jag gömde världen för mitt barn", säger han bland annat i låten.

Han förklarar också, om det han säger i låten är sanning, att Sophie inte är kärleken i hans liv och att de bara träffades ett par gånger.

"Hon är inte min älskare som Billie Jean men barnet är mitt. Sandi brukade berätta för mig att allt som behövs är en gång, och allt det tog var en gång. Vi träffades bara två gånger, två gånger", rappar han också och nämner sin mamma Sandi.

Vem är Sophie Brussaux?



28-åriga Sophie Brussaux föddes i Frankrike men bor nu i New York. Tidigade jobbade hon som porrstjärna under namnet Rosee Divine. Nu jobbar hon som konstnär och målar vackra tavlor.

Känner du igen henne? Det kan vara för att hon varit med i dokusåpan "Real mistresses of Atlanta" 2012. Men det är inte förrän ryktena om att hon fött Drakes barn som hennes namn verkligen synts i media, skriver Complex.

