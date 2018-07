Alice & Bianca: "Det är så mycket i SD:s politik som är så j*vla sjukt"

Alice Stenlöf och Bianca Ingrosso bestämde för cirka ett år sedan att se skulle starta upp podden "Alice och Bianca "Säger du A måste du säga B". Det tjejerna inte visste var att podden skulle bli en av Sveriges absolut största och ett avsnitt hade nyligen över 300 000 lyssningar.

Tjejerna pratar om allt mellan himmel och jord och tidigare har det handlat mycket om deras vardag, deeras förhållanden, resor, mode, skönhet och så vidare. Men just denna gång har de lagt lite extra fokus på just politik och tjejerna besvarade en hel del frågor de fått in av lyssnare. Detta gör att de kommer in på bland annat SD:s politik, vilket de inte alls stöttar

– SD har ju sagt att judar är inte svenskar. Det drabbar ju din pojkvän bland annat. Det är så mycket i SD:s politik som är så jävla sjukt, säger Alice.

– SD trycker ju på väldigt mycket i invandrarfrågan för att de inte vill att folk ska se att de exempelvis inte vill att samkönade ska få gifta sig, de vill ta ned rätten för kvinnor att ha jobb, de vill inte att att ska finnas kvinnliga chefer och de vill inte att man ska få göra abort. Så vill man inte att någon16-åring ska behöva sitta där gravid och inte få göra abort så gå och rösta på något annat parti.

Alice och Bianca avslutar sedan politiksnacket med att vädja till sina följare att gå och rösta.

– Gå och rösta. Läs på så du är påläst om vad partierna egentligen tycker och vill, sen går du och röstar. Det handlar ändå om landet du bor i. vädjar tjejerna.