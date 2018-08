Det var 2017 som Julia Markham och Robin Johansson träffades inne i Ex on the beach-huset. Profilerna fattade snabbt tycke för varandra och blev förälskade. Efter sin medverkan fortsatte de att dejta och blev slutligen tillsammans och flyttade ihop.

Men vägen har varit allt annat än rakt för paret. Profilerna har upprepade gånger gjort slut och Robin mötte hård kritik efter att ha kallat Julia för "hora" i en av deras gemensamma videos.

Robin har nu gått ut och sagt att det var han som valde att avsluta relationen. Bildkälla: Robin Johansson Instagram

– Vi är väldigt olika, men i grund och botten så älskar vi varandra, sa Julia i en video.



Berättar om uppbrottet

I sin senaste video berättar nu Robin att det stormiga förhållandet slutligen nått sin ende.

Paret drev en gemensam Youtubekanal tillsammans. Nu kommer Robin att satsa på sin egen privata kanal. Bildkälla: Youtube

– Vi är på olika platser i livet och vill olika saker. Vi har bråkat mycket och gjort slut flera gånger. Det känns jättejobbigt och jag mår väldigt dåligt för detta var inte bara min flickvän utan även min bästa vän, säger han i videon.

Julia har nu flyttat tillbaka till Stockholm medan Robin tills vidare bor kvar i parets gemensamma lägenhet i Umeå där han kommer att bo kvar och satsa på sin Youtubekanal.

Till Hänt har Robin sagt att det var han som valde att avsluta relationen.