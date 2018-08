Younes Bendjima och Kourtney Kardashian gjorde slut i början av augusti efter nästan två år tillsammans. Paret som har synts i tv-serien Keeping up with the Kardashians gjorde slut efter en gemensam resa till Italien. Anledningen ska ha varit att de efter hemkomst insett att de bråkade för mycket, något som eonline har skrivit om tidigare.

Men innan paret gjorde slut så ska Younes Bendjima varit i bråk utanför restaurangen Delilah i Los Angeles. Men det är först nu som videos från övervakningskameror av händelsen har börjat florera på nätet.

Slår flera gånger i ansiktet

I videon som TMZ kommit över ser man Younes Bendjima tillsammans med flera andra kända personer, däribland Drake och Odell Beckham Jr, när de är på väg att lämna restaurangen via bakdörren. Bendjima börjar kort därefter att diskutera något med en anställd på restaurangen, som precis innan ropat efter dem. Efter några korta meningsutbyten börjar Bendjima att slå den anställde flertalet gånger i ansiktet.

Men varken Drake eller Beckham Jr bryr sig om att bryta den pågående misshandeln utan tittar istället på medan några andra försöker att sätta stopp på incidenten.

Händelsen ska ha inträffat den 24 mars klockan 02:15 och enligt TMZ så ska den anställda ha varit otrevlig mot gänget och ropat olämpliga saker mot dem. Den anställde ska även ha rapporterat händelsen till polisen men ska kort därpå ha beslutat sig för att inte ta ärendet vidare.

Vem är Younes Bendjima?

Younes Bendjima är född i Algeriet 1993. Innan han blev modell så jobbade han på sin pappas restaurang och boxades. Numera har han en karriär som modell och bor dels i New York och dels i Paris. När han befinner sig i Paris bor han med sin mamma som flyttade dit efter att hon och Younes pappa hade skiljt sig, skriver The Sun.

