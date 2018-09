Camilla Henemark blev utkastad från Kristallen-galan

Det var innan livesändningen av Kristallen 2018 under fredagskvällen som Anna Anka och flera andra Hollywoodfruar stod på scen. De skulle dela ut ett pris i den förinspelade delen av programmet, då inte hela galan sänds live. Men utdelningen gick inte riktigt som väntat.

Anna Anka skulle precis avslöja vinnaren som hon blev avbruten av någon som skrek i publiken, skriver Aftonbladet.

– Prata svenska, skrek Camilla Henemark till Anna Anka på scenen.

Det blev tyst i publiken och Anna Anka ifrågasatte Camilla Henemark från scenen.

– Jaha, jag pratar inte svenska? Vad trött jag blir, sa Anna. Sedan fortsatte prisutdelningen som tänkt.

Henemark berättar sedan för Nöjesbladet att hon ångrar sitt uttalande eftersom hon blev utslängd från galan. Hon har heller ingen bra ursäkt, utan ber om ursäkt till hela Skåne.

"Valde ju att göra det utanför sändning"

Vakterna hade bara skrattat när de slängt ut Henemark, enligt henne själv. Och hon trycker på att hon faktiskt valde att göra det utanför sändning.

– Och vem bryr sig om att lyssna på lilla mig?, säger hon frågandes till Nöjesbladet.



Opåverkad

Men Camilla Henemark var inte påverkad. Hon menar att hon inte ens hunnit dricka innan hon kommit in på galan.

– Jag önskar jag kunde skylla på alkohol, men det kan jag inte.

Men Anna Anka ska nog varken vänta eller hoppas på en ursäkt. Istället ber Camilla Henemark om ursäkt till hela Skåne men har inga planer på att kontakta Anna Anka. Hon tycker att Anna "gärna sätter sig över andra med sin attityd".

– Hon kommer säkert påpeka att jag var berusad, fortsätter hon till Nöjesbladet.

Men det menar ju Camilla Henemark att hon absolut inte var.



Vill inte bråka

Anna Anka säger till Nöjesbladet efter galan att hon inte är en person som bråkar, framförallt inte på en gala.

– Hon ville ha uppmärksamhet på min bekostnad, säger hon.

Men man gör inte så menar Anna och menar att Camilla Henemark inte ska få uppmärksamhet på hennes bekostnad.



– It's my time to shine, avslutar hon till Nöjesbladet.

