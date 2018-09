Love is in the air kan vi minst sagt meddela denna dag. Allas vår favorit Justin Bieber och Hailey Baldwin som tidigare i år överraskade många med sin förlovning, ska nu ha *trumvirvel* GIFT SIG!

Wow! Stort grattis till båda två.

Kärleksparet! Bildkälla: Instagram/@haileybaldwin

Gifte sig i hemlighet

Ni kanske minns hur romantikern Bieber friade till Hailey för sisådär två månader sedan? Om inte så kan du läsa mer om det här.

Men kortfattat så kan vi berätta att det skedde spontant och hemligt som bara den. Och på exakt samma sätt ska paret nu även valt att gifta sig, skriver PEOPLE.

Gifte sig i torsdags

– Dom tog chansen och gjorde det utan att lyssna på vad någon annan hade att säga, säger en källa som står nära paret till PEOPLE.



Och det är inte den enda källan som konfirmerar parets giftermål, nej nej. En annan källa berättar för PEOPLE att paret har gift sig hos en vigselförättare under torsdagen men att de planerar att ha en ceremoni med deras vänner och familj lite senare.

Och låt oss gissa, med en hel del pompa och ståt? För det passar väldigt bra om man ska gifta sig, det är sen gammalt!

Kort förlovning

Enligt källor så fanns det verkligen inte några planer för det bedårande paret att vänta med att gifta sig. Utan från att paret förlovade sig kunde de inte bärga sig från att få kalla varandra man och hustru.

– De vill inte ha en lång förlovning. De håller redan på att planera deras bröllop, har en källa tidigare uppgett för PEOPLE.

Så nu har paret alltså sealed the deal som man brukar säga. Så vi riktar ett stort grattis till sötnosarna Justin Bieber och Hailey, hipp hipp hurra för er!

