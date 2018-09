The Weeknd stäms av låtskrivare för att ha stulit "Starboy"

Kanadensiska artisten The Weeknd släppte den populära låten "Starboy" år 2016 och döpte även hans tredje studioalbum till samma namn.

Låten var ett samarbete med producenterna Daft Punk och blev en stor hit när den släpptes.

Den låg bland annat nummer två på Billboardlistan i flera veckor innan den klättrade upp på första plats i januari förra året.

Men nu har The Weeknd och Daft Punk hamnat i blåsväder då de anklagas av en låtskrivare för att ha stulit låten.

I stämningsansökan hävdar låtskrivaren Yasmin “Yasminah” Mohamed att “Starboy” är ruskigt lik hennes egna låt “Hooyo” från 2009.

Hon pekar bland annat på att “Starboys” hook praktiskt taget är en identisk kopia till hooken i “Hooyo”.

Materialet repeterar dessutom varje tvåtakt under Starboys åttatakt vers, fortsätter Yasminah.

Här kan du lyssna på den påstådda orginallåten.

Yasminah beskriver vidare sig själv som en somalisk-amerikansk poet, sångare och låtskrivare.

Hon menar att The Weeknd kom i kontakt med låten eftersom att den faller inom den Östafrikanska genren - som The Weeknd är kopplad till eftersom han bland annat har rötter i Etiopien.

För att bevisa detta hänvisar Yasminah till ett twitterinlägg som The Weeknd skrev där han pratar om att han saknar “my somalian goons.”

Stämmer sitt eget skivbolag

Låtskrivaren stämmer också hennes eget skivbolag, The Squad.

Hon menar nämligen att bolaget kom överens med The Weeknd att han skulle få rättigheterna till “Hooyo” - och uteslöt Yasminah från dealen.



Enligt The New York Post har en advokat dock uttalat sig och sagt att The Squad äger låten och att Yasminah inte gör det.

Efter att "Hooyo" spridits över social medier har kommentarerna kring detta exploderat, vilket Yasminah också tar upp i stämningsansökan.

En Youtube-användare skrev bland annat att Starboymelodin är stulen och att The Weeknd borde uppmärksamma och ge beröm till låtskrivaren för orginallåten som släpptes 2009.

