Ben Mitkus har blivit dumpad av Nicci Hernestig

Det var i början av året som det började tisslas och tasslas om att Youtubestjärnan Ben Mitkus hittat en ny kärlek i Nicci Hernestig . Ben hade tidigare varit tillsammans med Ex On The Beach-profilen My Karlberg men förhållandet fick ett abrupt slut och sedan ställde My upp i EOTB.

Nicci i sin tur dejtade under en period Marcelo Peña vilket slutade i lite utav ett triangeldrama efter att Marcelo synts hångla med sin vän Michaela "Keela" Nilsson.

Marcelo Peña och Keela hånglade under en utekväll. Detta var naturligtvis inte så populärt hos Nicci. Bildkälla. http://marcelos.lifestyleworld...

"Helt ärligt så blev jag ledsen som fan när jag fick höra saker om M och åkte hem till mig och tog mig en funderare. Nu får vi se vad som händer", skrev Nicci på sin blogg.

Nicci och Ben var till en början bara vänner, men vänskapen utvecklades snabbt till någonting mer och profilerna blev tillsammans. På Youtube har de spelat in vloggar och videos tillsammans och sett tillsynes superkära ut. Ben var även med på Niccis student och har umgåtts en hel del med hennes familj.

Det var därför det kom som en chock för många när Ben under söndagen skrev ut ett Instagraminlägg där han berättar att han blivit dumpad.

"Dagen jag aldrig trodde skulle komma kom idag. Förlåt om jag kommer vara frånvarande ett tag nu men jag är helt förstörd. Vi hörs när vi hörs", skrev Ben under den tomma bilden. Bildkälla: Ben Mitkus Instagram

Ben möts nu av stöd från sina följare. Han senaste bild har i skrivande stund över 4000 kommentarer. Bildkälla: Ben Mitkus Instagram

Samtidigt som stödet öst in på Bens Instagram har Nicci mötts av en otroligt vidrig hatstorm från Bens fans. De anklagar henne bland annat för att ha utnyttjat Ben till att få fler följare och prenumeranter.



Detta är bara några av de hemska kommentarer som NIcci fått på sin Instagram efter uppbrottet med Ben. Bildkälla: Nicci Hernestig

Nicci uppmanar nu alla som skrivit elaka kommentarer att sluta genast.



Det som Nicci i skrivande stund utsätts för är extremt vidrigt och vi hoppas att flertalet av kommentarerna anmäls så att de skyldiga får stå till svars.

