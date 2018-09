"Sons of Anarchy"-skådespelaren hittad död – blev 48 år gammal

Skådespelaren Paul John Vasquez som medverkat i bland annat "Sons of Anarchy" och "CSI" har hittats död i San Jose i Kalifornien, USA, skriver den amerikanska sajten TMZ.

Vasquez ska ha befunnit sig i sin pappas hem i San Jose när han helt plötsligt dog. Orsaken till hans död är ännu inte helt klart men enligt TMZ så tycks skådespelaren ha avlidit av en hjärtinfarkt.



Hittades av sin far



En källa säger till TMZ att skådespelaren ska ha hittats medvetslös av sin far och att de ringde efter ambulans men att personalen inte lyckades rädda hans liv.

Var med i två avsnitt



John Paul Vasquez medverkade i två avsnitt i den prisbelönta serien Sons of Anarchy som karaktären Angel Ganz. Utöver sin roll i den serien så medverkade han tidigare i serier så som "CSI: NY", "How i Met Your Mother", "Cityakuten" och "Justified".

"Han var en vänlig, kreativ och kärleksfull man"

– Nyheterna kommer som en överraskning för oss. Våra hjärtan är tunga. Han var en vänlig, kreativ och kärleksfull man. Han kommer att vara saknad, säger en representant för skådespelaren till Fox News, skriver Aftonbladet.

Började sin karriär under 80-talet

Vasquez började skådespela i slutet av 80-talet och spelade då roller i serierna "Private Eye", "Freddy's Nightmares" och "21 Jump Street". Efter de rollerna fortsatte karriären åt rätt riktning och han fick medverka i större serier och landade bättre och bättre roller.

Andra dödsfallet på kort tid bland uppsättningen



Sons of Anarchy-uppsättningen har skakats av tragedier under 2018. Paul John Vasquez är nämligen inte det första dödsfallet som bland de som har medverkat i serien.

I juni hittade hans kollega Alan O'Neill död i Los Angeles. Dödsorsaken tros har varit att O'Neil oturligt föll under berusning och ådrog sig en skallskada som sedermera ledde till att han avled, skriver Aftonbladet.