Andrea Kallström, 20, är Felix Sandmans nya flickvän

FO&O-stjärnan Felix Sandman, 19, var tidigare tillsammans med dansaren Lovisa Bengtsson, 18.

Felix har skrivit flera låtar om ex-flickvännen, och i Melodifestivalen tävlade Felix med låten "Every single day" som handlar om Lovisa. Även på Felix nya soloalbum finns en låt med titeln "Lovisa".

Felix och Lovisa gjorde slut under 2017, men hon har hört låtarna som Felix har skrivit om henne. Det berättade Felix om i TV4:s Nyhetsmorgon i mitten av september.

– Hon har varit glad och gråtit. Men jag vet inte hur hon känner nu.Vi gjorde ju slut tre gånger, så många av låtarna är under alla de här perioderna. Så hon har hört de flesta, berättade Felix då.

I Nyhetsmorgon avslöjade även Felix att det fanns en ny kärlek i hans liv. Felix frågan om han var kär – och svaret lät inte vänta på sig.

– Ja, det är jag. Det är jag absolut. Jag trodde verkligen inte jag skulle kunna bli det, berättade Felix då.

Så vem är Felix nya flickvän?

Jo, enligt Hänt är det artisten Andrea Kallström, 20. Paret följer varandra på Instagram, och när Andrea för några veckor sedan bjöd sina 9 000 följare på en selfie så var Felix snabb med att kommentera.

"Dör för dig", skrev Felix – och fick svar av Andrea som kontrade med ett "Kärleek".

Andrea är även vän med Zara Larssons syster Hanna Larsson, och tillsammans utgör de duon Lennixx. De har bland annat släppt låten "Always on my mind". Just nu är Lennixx aktuella med sitt mixtape "hapap".

Enligt Hänt är dessutom Andrea nära vän med just Felix ex-flickvän Lovisa – hur hon tar det hela är ännu oklart.

