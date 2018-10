Moa i Ex On The Beach har varit med i en annan dokusåpa – vet du vilken?

Ex On The Beach är i full gång och har i vanlig anda levererat på alla plan. Redan efter andra avsnittet har vi fått se drama, intriger, gnistor, hångel och mys. I såpans första avsnitt fick vi se en hel den bråk mellan Adrian Montin och Jasmine Gustafsson som tidigare varit tillsammans under tre års tid – fram tills att Adrian var otrogen mot Jasmine.

Under söndagens sattes även deltagarnas nerver på sin spets då första exet klev in, och det var ingen mindre än Moa Wennerberg.

Moa Wennerberg var det första exet som anlände till Paradis-ön. Bildkälla: Dplay

Moa fick direkt gå på date med Adde och man kan minst sagt säga att det slog gnistor. Bildkälla: Dplay

Moa är Alexander D´rossos ex och profilerna va tillsynes glada över att se varandra.

– Jag är ganska vild av mig och drar mig inte för att ta av mig kläderna, dra bodyshots, sola topless och liva upp festen. Jag skulle nog säga att jag är 10 av 10 på att ragga om jag vill ha någon, säger hon.

– Jag och Moa träffades på Magaluf väldigt nära inpå att jag åkte hit, säger Alex. Hon är helt galen, tillägger han sedan.

Men många av tittarna känner igen Moa sen förut. Och det är inte så konstigt.

Moa var nämligen med i Temptation Island 2017 då hon klev in som en av singeltjejerna.

Temptation Island gick ut på att fyra stycken par skulle spendera några veckor på varsitt håll – i varsitt hus sprängfyllt med heta singlar. Bildkälla: Dplay

Moa står på fjärde platsen från vänster bredvid Mattias Coleman som just nu är aktuell med Paradise Hotel. Bildkälla: Dplay

Temptation Island slutade med att Annica Englund och Marcelo Peña hoppade av och Oliver Hunt bröt upp med sin flickvän för att istället bli tillsammans med Denise Desmond. Paret har idag flyttat ihop och fått barn.



