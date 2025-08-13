Mondo och Desirés lyxliv: Från skärgården til Saint Tropez

Armand "Mondo" Duplantis, 25, och Desiré Inglander, 24, har haft en otrolig sommar. Världsrekord har blandats med flotta resor – kolla in stjärnparets lyxiga sommar här.

Med en miljon följare på Tiktok och 745 000 följare på Instagram har Desiré Inglander seglat upp som en av Sveriges absolut största influencers. Sedan fem år tillbaka är hon tillsammans med Armand "Mondo" Duplantis, också känd som världens överlägset bästa stavhoppare.

Paret förlovade sig på en strand i The Hamptons 2024 och ska gifta sig nästa sommar, men det betyder inte att "Mondo" och "Dessie" tagit det piano de senaste månaderna.

Armand Duplantis två världsrekord

Armand Duplantis har slagit två världsrekord under sommaren. Först på Stockholm stadion i juni, och nu senast den 12 augusti i Budapest när 25-åringen tog sig över 6,29.

Midsommar i Stockholms skärgård

Men sommaren har bestått av betydligt mer än häng på friidrottsarenor för firma Duplantis Inglander. Paret har firat midsommar i Stockholms skärgård.

Besökt Båstad.

Och varit på modeshow i Paris.

Stekigt i Saint Tropez

Men vad är väl en sommar utan bad från lyxiga yachter i Medelhavet, besök på flotta restauranger i Saint Tropez och en hel del annat kul i södra Frankrike?

Då gifter sig Desiré Inglander och Armand Duplantis