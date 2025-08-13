Mondo och Desirés lyxliv: Från skärgården til Saint Tropez

Med en miljon följare på Tiktok och 745 000 följare på Instagram har Desiré Inglander seglat upp som en av Sveriges absolut största influencers. Sedan fem år tillbaka är hon tillsammans med Armand "Mondo" Duplantis, också känd som världens överlägset bästa stavhoppare.
Paret förlovade sig på en strand i The Hamptons 2024 och ska gifta sig nästa sommar, men det betyder inte att "Mondo" och "Dessie" tagit det piano de senaste månaderna.
Armand Duplantis två världsrekord
Armand Duplantis har slagit två världsrekord under sommaren. Först på Stockholm stadion i juni, och nu senast den 12 augusti i Budapest när 25-åringen tog sig över 6,29.
Men sommaren har bestått av betydligt mer än häng på friidrottsarenor för firma Duplantis Inglander. Paret har firat midsommar i Stockholms skärgård.
Besökt Båstad.
Och varit på modeshow i Paris.
Stekigt i Saint Tropez
Men vad är väl en sommar utan bad från lyxiga yachter i Medelhavet, besök på flotta restauranger i Saint Tropez och en hel del annat kul i södra Frankrike?
Då gifter sig Desiré Inglander och Armand Duplantis
Och som grädde på moset, på den perfekta sommaren, så gick "Save the date" för Desiré Inglander och "Mondos" bröllopet ut.