Det här visste du förmodligen inte om Miriam Bryant

Miriam Bryant är en svensk sångerska och låtskrivare. Hon föddes 8 mars 1991 och växte upp i Göteborg med sin pappa från England och mamma från Finland samt tre syskon.

Bryant har släppt dunderlåtar så som "Black Car" och tolkningen av "Ett sista glas" och på så sätt sjungit sin väg in i flera människors hjärtan under sin karriär. Men vem är personen Miriam Bryant? Nyheter24 har listat tre saker du förmodligen inte visste om henne.

Hade plats ett, två och tre på svensktoppen

Miriam har gjort något som INGEN annan artist tidigare gjort. Nämligen DOMINERAT svensktoppen genom att inte bara ha förstaplatsen på listan utan även andraplatsen och tredjeplatsen under samma period.

En av de tre låtarna som var med på listan var hennes tolkning låten "Ett sista glas" av Sven-Bertil Taube. En låt som verkligen har betytt mycket för henne.

– Jag ville verkligen tolka den! Jag tyckte att den lät som filmmusik och jag blev väldigt glad när jag fick göra den. Framgångarna med ”Ett sista glas” har betytt mycket för mig inte minst för att publiken också upptäckte min egen musik, säger Miriam i en intervju med SR.

Wow.



Fått en spårvagn uppkallad efter sig

Den största äran du kan få som Göteborgare är nog att få en spårvagn uppkallad efter sig. Miriam Bryant är en av de få som fått det och när det väl hände så postade hon ett inlägg på Instagram där hon beskrev sin lycka över det hela.

Miriam Bryant tillsammans med "hennes" spårvagn. Bildkälla: Miriam Bryant / @miriambryant Instagram

"DADDY I HAVE MY OWN TRAM!!!! e jag Göteborgsprofil på riktigt nu? får jag hybris?? i storyn kan ni se NÄR JAG FAN KÖR DEN till kungsportsplatsen. förlåt att jag inte sagt något till er som kanske hade velat komma på ceremonin.... inte ens pappa visste om deeeeee alltid e d något !! #nobasicrides", skrev hon på sin Instagram.



Koncentrationssvårigheterna

Som många andra människor så lider Miriam Bryant av koncentrationssvårigheter. Hon beskriver att hon har svårt att strukturera sitt liv i en intervju med Faktum.

– Du vet, ibland om jag har mycket att göra så kan jag bara bli sittande på en stol och stirra rakt ut i luften i säkert 20 minuter. Jag har jättesvårt för att strukturera mitt liv och det är väl därför jag inte känner mig riktigt vuxen, säger Miriam Bryant till Faktum, skriver Göteborgsposten.

I intervjun så berättar Bryant att hon även tagit hjälp av läkare för att utreda sina svårigheter.

