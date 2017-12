Nyheter24 har redan kollat upp hur mycket Sveriges hetaste Youtubers och hiphopstjärnor tjänar – och då blev det rejält med pengar för både Bianca Ingrosso och Thomas Sekelius. Och för hiphopstjärnorna var det rejält miljonregn över duon Ison & Fille.

Men hur ligger det till för våra andra folkkära artister?

Vem är rikast av Danny Saucedo och Molly Sandén? Och hur mycket tjänar Anna Book? (spoiler alert: minst av alla)

Molly Sandén hade ett riktigt fett år. Bildkälla: Instagram.

Nyheter24 har med hjälp av Skatteverkets uppgifter tagit reda på hur mycket flera svenska artister tjänade under år 2016.

Och rikast av alla är Robin "Robyn" Carlsson, 38.

1. Robin "Robyn" Carlsson, 2 083 500 kronor

På första plats hittar vi sångerskan Robin "Robyn" Carlsson. Under år 2016 drog in över 2 miljoner kronor – och redan sedan innan sitter hon på en rejäl förmögenhet. Redan år 2014 hade Robyns skivbolag en tillgång på nästan 28 miljoner kronor, något som Expressen rapporterade om då.

Sångerskan Robyn hade ett kanonår. Bildkälla: Maja Suslin/TT Bild

2. Miriam Bryant, 1 211700 kronor

Miriam Bryant, 26, haffade andra platsen på listan. År 2015 deltog Miriam i "Så mycket bättre" i TV4 och precis som för Ison & Fille så gav det henne en rejäl skjuts ekonomiskt – vilket riktigt miljonregn! Hurra!

Miriam Bryant har all anledning att skratta – hon drog in över en miljon kronor. Bildkälla: Stella Pictures.

3. Joakim Thåström, 1 201700 kronor

På tredje plats hittar vi den tidigare Ebba Grön och Imperiet-sångaren Joakim "Pimme" Thåström, 60. Han drog in över 1,2 miljoner kronor under 2016 – kanske mycket tack vare att han då släppte albumet "Den morronen" året innan.

Joakim "Pimme" Thåström drog in över 1,2 miljoner kronor. Bildkälla: Stella Pictures.

4. Molly Sandén, 642 500 kronor

Molly Sandén knep den fjärde platsen på listan – under år 2016 tjänade hon över en halv miljon kronor. Samma år var hon med i Melodifestivalen där hon tävlade med låten "Youniverse".

Molly Sandén. Bildkälla: Stella Pictures.

5. Joakim Lundell, 655 900 kronor

Youtubern, artisten, DJ:n och författaren Joakim Lundell hittar vi på femte plats – år 2016 tjänade han 655 900 kronor. Vi får förmodligen räkna att han kommer vara ännu tätare nästa år – då ser vi nämligen hur mycket han dragit in på sina succésinglar tillsammans med bland annat Arrhult och norska Sophie-Elise.

Joakim Lundell blir rik på att vara både DJ, artist och Youtuber. Bildkälla: Magnus Hjalmarson Neideman/Svd/TT Bild

6. Little Jinder, 621 000 kronor

Little Jinder hade även hon ett riktigt bra år. I början av år 2016 släppte hon albumet "Allting suger" – men en sak som inte sög var förmodligen hennes saldo på banken. Hela 621 000 kronor fick hon in under det året. I slutet av 2016 såg vi även henne i "Så mycket bättre" i TV4.

Över en halv miljon kronor drog Little Jinder in. Bildkälla: Stella Pictures.

Rebecca Scheja, 524 900 kronor

Johan Gunterberg (De Vet Du), 520 500 kronor

Fiona Fitzpatrick, 481 300 kronor

Eric Saade, 478 500 kronor

Anders "Moneybrother" Wendin, 455 400 kronor

Benjamin Ingrosso, 454 200

Danny Saucedo, 446 600 kronor

Zara Larsson, 443 300 kronor

Oscar Zia, 304 500 kronor

Andreas Kleerup, 303 900 kronor

Noel Flike (Hov1), 260 500 kronor

Samir Badran, 245 000 kronor

Anna Book, 182 900 kronor

*Alla uppgifter kommer från Skatteverket och är hur mycket pengar artisterna tjänade under år 2016. I december 2018 kan du läsa om hur mycket din favoritartist tjänade under år 2017.



