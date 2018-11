Linda Lindorff avslöjar: Nu kan du söka till "Bonde söker fru"

Sedan år 2006 har "Bonde söker fru" varit ett av TV4:s största program. Varje vecka har det lockat miljonpublik, och i år är programmet inne på sin trettonde säsong. Och nu kommer ett härligt besked för alla fans av "Bonde söker fru".

Nu avslöjar nämligen programledaren Linda Lindorff, 46, att det är klart med en fjortonde säsong.

I sin blogg skriver hon om glädjebeskedet.

"Bonde får ännu en säsong! Så himla kul! Det kommer kanske inte som något enorm överraskning för Bonde söker fru är ju väldigt älskat och går vansinnigt bra men det är ändå väldigt roligt att kunna meddela detta", skriver Linda.

Årets deltagare i "Bonde söker fru". Bildkälla: Stefan Nilsson/TT Bild

Hon berättar lyriskt om hur roligt hon tycker att det är att leda programmet år efter år.

"Jag har sett så mycket kärlek genom åren, härlig bröllopslycka och en hel drös underbara bondebarn komma till världen! Det är väldigt roligt att få vara del av det och känna att man kunnat bidra med att göra någon lycklig", skriver Linda vidare i bloggen.

På TV4:s hemsida kan du redan nu söka in till programmet. Det enda som krävs är att du är bonde och singel – och sedan är du good to go.

"Är du bonde och sugen på att söka kärleken med TV4:s hjälp? Då ska du självklart söka till Bonde söker fru! Ta chansen att nå ut till hela Sverige för att hitta din potentiella livskamrat. "Är du bonde och singel? Längtar du efter den stora kärleken?", skriver kanalen på ansökningssidan.

För att söka till programmet så behöver du svara på ett par frågor i ett formulär och ladda upp bilder på dig själv. Det går även bra att skicka in ett brev. Läs mer om hur du söker till "Bonde söker fru" här på TV4:s hemsida.