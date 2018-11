Aaron Carter ska bli pappa – efter 2 månader med flickvännen

Alla 90-talister kommer väl ihåg Aarons Carters superdängor "Crush on you" och "I want candy" som gick varma under det sena 90-talet. Den idag 30-årige Aaron fick även en skjuts i karriären genom att han är Backstreet Boys-legendaren Nick Carters lillebror.

Och trots att de flesta av oss fortfarande tror att Aaron är sisådär 12 år så är han en fullvuxen man, som fram tills nu haft en lite jobbig tid i livet. Aaron har under flera år tampats med ett långt gånget drogmissbruk och han var även med i en bilkrasch i slutet av förra sommaren. Efter det lades han in på rehab, och idag påstår han sig vara helt drogfri.

Aaron höll tidigare på med tunga droger och alkohol. Bildkälla: Stella Pictures

"Jag gör inte det här utöver när jag är full eller hög", skriver flickvännen i en Instagrampost. Med tanke på Aarons nykterhet kan man ju fråga sig hur bra det klingar. Bildkälla: Lina Valentina Instagram

I samband med det träffade han även nya flickvännen Lina Valentina som flitigt lägger upp mysbilder på henne och Aaron på sin Instagram.

På Twitter skrev Aaron nyligen ut hur lyckligt lottad han känner sig – och han hintade även då om att han och flickvännen ska bli föräldrar.

Nu bekräftas nyheten om att Aaron och flickvännen ska bli föräldrar. Bildkälla: Lina Valentina Instagram

”Jag befinner mig på en sån fantastisk plats, mentalt, fysiskt och känslomässigt. Jag har äntligen köpt mitt första hem och snart kommer jag fria till min flickvän, och vi kanske är gravida”, löd Tweeten.

Och nu kan en källa till E! News bekräfta att det stämmer.

Stort grattis säger vi!