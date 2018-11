Här är decembers TV-höjdpunkter du absolut inte får missa

December är en rikTV?igt kall och ruggig månad, om inte väldigt mörk. Känner du att du bara vill krypa ner i soffan med en filt och kanske varm choklad för att kika på TV? Nyheter24 har listat vad du inte får missa på TV4, TV4 Play, C More och på kanal 7.

10 december

McQueen - C More

Håbet - C More

UnReal - TV4 Play

13 december

The Little Drummer Girl – C More

Rebecka Martinsson - Sjuan

14 december

Maze Runner – The death cure – C More

Diggiloo – TV4

Harry Potter – C More

15 december

Bond: Skyfall – Sjuan

Så mycket bättre: återträffen – TV4

Snart är det tid för att klä granen. Bildkälla: Unsplash

17 december

Westwood – C More

Mandelmanns jul – TV4

Playmakers – TV4 Play

21 december

Vaiana – C More

Danny – TV4

Har ni missat Danny Saucedos hyllade show NU!? Då har ni chansen nu när TV4 visar det. Var beredd på en riktig musikkväll.

Get out – C More

22 december

Tjuren Ferdinand – C More

Bond: Spectre – Sjuan

23 december

Bingolottos uppesittarkväll – TV4

Pearl Harbour – Sjuan

Har du börjat julpynta hemma? Bildkälla: Unsplash

24 december

Dirigenten – C More

Dirigenten har premiär på julafton och är C More senaste thrillerdrama med bland annat Adam Pålsson i huvudrollen.

Christmas night: En julkonsert – TV4

McQueen - TV4 Play

25 december

Kungahuset 2018 – TV4

Gillar du vårt kungahus? Det kanske är lite spännande att få en närmre inblick på vad kungafamiljen har för sig? Jesper Börjesson följer kungafamiljen i deras vardag hemma i Sverige och utomlands när de är på uppdrag.

Sällskapsresan – TV4

26 januari

JVM – TV4 & C More

I år avgörs Junior-VM i Vancuover, Kanada. Heja på junior-stjärnorna när de spelar de första gruppspelsmatcherna mot Finland och Kazakstan.

TV4:s VM-krönika – TV4

27 december

Sagan om Ringen – Sjuan

Bonde söker fru: Vad hände sen – TV4

29 december

The lego Batman movie – C More

Så mycket bättre: Guldkorn – TV4

31 december

Bingolottos nyårskväll - TV4

1 januari

Agnetas Nyårskarameller – TV4

SVT har också en hel del som de visar i december. Här kan du läsa om alla program, serier och filmer som kommer att visas under julen.