Pernilla Wahlgrens ord till polisen: "Rädd och panikslagen"

Bianca Ingrosso har i över ett års tid blivit utsatt för en hänsynslös stalker som gjort allt för att förstöra hennes liv. För polisen har Biancas mamma Pernilla berättat om helvetet de levt i.

I över ett års tid har entreprenören och influencern Bianca Ingrosso plågats av en stalker som förföljt henne och bombarderat henne med hundratals meddelanden. I förhör med polisen så berättar Biancas mamma Pernilla Wahlgren om det helvete stalkern förvandlat vardagen till.

I februari 2024 så började mardrömmen för Bianca Ingrosso. En man i 40-årsåldern, hemmahörande i en Stockholmsförort, började kontakta henne med hundratals meddelanden och videos.

Stalkern har varvat meddelanden där han hyllar henne med hotfulla meddelanden. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Stalkern sökte flera gånger upp Bianca Ingrosso. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Fyra dagar efter alla hjärtans dag stod han utanför Bianca Ingrosso hem med blommor med sig. Vid ett annat tillfälle satt han i entrén på Grand Hotel i sex timmar eftersom Bianca lagt ut på Instagram att hon var där på massage. Han tolkade det som att hon "talade till honom".

Mannen har skickat flera videos till henne där han står utanför hennes bostad, och vid flera tillfällen har han närmat sig Bianca. En gång dök han upp utanför CAIA:s kontor på Östermalm, la en hand på hennes axel och sa: "Jag kommer inte att slå dig men jag är här nu".

Stalkern har även kontaktat flera personer i Biancas närhet.

När CAIA skulle öppna sin flaggskeppsbutik på Biblioteksgatan i Stockholm så kunde Bianca inte närvara då stalkern under dagen hade varit där flera gånger och betett sig märkligt. Stalkern har trott att dom har en relation, och han har skrivit flera hotfulla meddelanden till henne.

Stalkern har skrivit hundratals meddelanden till Bianca och skickat otaliga videos till henne. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Pernilla Wahlgren om Bianca Ingrossos stalker

I förhör med polis berättar Bianca om hur stalkerns beteende eskalerat och hur han blivit mer aggressiv. Även Biancas mamma Pernilla Wahlgren berättar om hur hon reagerat på hur mannens stalking blivit värre, och hon reagerade även på det aggressiva och kvinnoförnedrande språket han använder.

Stalkern har skickat flera otäcka meddelanden till Bianca. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

– Sedan tycker jag det eskalerade. När han började skriva att han hotade med att slå ut tänderna på henne om han såg henne, och när han skrev att han hade en vän som skulle åka och döda den och den, berättar hon i förhör med polisen.

Vid det tillfället som stalkern hade kommit fram till Bianca på kvällen och lagt handen på hennes axel ringde Bianca till Pernilla.

– Bianca var så rädd och panikslagen, och det var ändå klockan sju på kvällen mitt i stan. Det är först då man förstår vilken påverkan han haft på henne, berättar Pernilla Wahlgren i förhör som Nyheter24 har tagit del av.

– Sedan har jag varit jättejobbig mamma. Jag har haft henne i telefonen när hon varit ute med hundarna, och när jag lämnat av henne med bilen tills hon kommit upp i lägenheten. Jag har varit så orolig. Man vet att han har sådan koll på henne, man känner att han är oberäknelig och inte har alla hästar hemma, säger Pernilla i förhöret med polis.

Stalkern har även kontaktat Pernilla vid flera tillfällen och skrivit förnedrande saker om Bianca.

Stalkern greps av regionala insatsstyrkan

I maj 2025 så kunde stalkern gripas i sitt hem i en Stockholmsförort av regionala insatsstyrkan. Stalkern vägrade öppna dörren åt insatsstyrkan som då fick bryta upp dörren och gripa honom.

Stalkern har genomgått en paragraf 7-undersökning som visade att han inte led av en psykisk störning under tiden för stalkingen och inte heller under tiden för undersökningen, vilket Aftonbladet har rapporterat.

Mannen åtalas för flera olika brott, bland annat olaga förföljelse, olaga hot och sexuellt ofredande.