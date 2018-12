Kajsa Ernsts hjärta klappar extra för Sven Melander

Skådespelerskan Kajsa Ernst är en av deltagarna i årets säsong av Stjärnorna på slottet. Hon började skådespela redan som 16-åring och har bland annat varit med i filmerna Tomten är far till alla barnen, Masjävlar och Wallander.

När Kajsa Ernst fick frågan om att vara med i Stjärnorna på slottet så var det inte självklart för henne att tacka ja.

– Först tänkte jag ”är inte jag för ung?” För så var det ju tidigare, men nu har de ett annat koncept. Jag tog mig en funderare och frågade dem vad de förväntade sig av mig, säger Kajsa Ernst.

Och nu i efterhand känner hon sig nöjd med beslutet att tacka ja.

– Det var en väldigt rolig vecka. Mycket skratt! Det där med att sitta med ett gäng människor och samtala om vem man är, vad man har gjort och hur man har blivit den man är, det är väldigt roligt och givande, säger hon.

Det som Kajsa minns allra väl från veckan på slottet var den ”ohyggliga” värmen.

– Det var till och med så varmt att vi under middagarna hade brickor med is och blöta handdukar under bordet. Det var ju 35 grader varmt. Men sen minns jag ju såklart skratten, att vi hade väldigt roligt. Jag har bara positiva minnen.

Alexander Karim, Kajsa Ernst, Sven Melander, Lena Söderblom och Camilla Läckberg bodde tillsammans en vecka i somras på Teleborgs slott i Växjö. Bildkälla: Janerik Henriksson/TT

Kajsa säger att hon kom alla deltagare nära under tiden på slottet – men att hennes hjärta klappar extra för journalisten, skådespelaren och komikern: Sven Melander.

– Sven Melander gör mig till en bättre människa, så kan jag säga.

De flesta av deltagarna i Stjärnorna på slottet fällde en och annan tår under inspelningen. Kajsa Ernst blev extra tagen under skådespelaren Alexander Karims dag.

– Jag blir väldigt berörd av Alexander Karims historia. Han pratar om barnet och jag har ju koppling till mitt eget barn, det man själv har med sig. Det var fint.

Större delen av året så jobbar Kajsa, därmed tycker hon om att ta det lugnt när hon väl är ledig. Under julen har hon ledigt tre dagar och då är det vila som står på schemat.

– Jag ska vara i Stockholm och bara slappna av och äta god mat, säger hon.

Stjärnorna på slottet 2018 har premiär lördag 29 december kl 20.00 i SVT1 och samma dag på SVT Play. Programmet om Kajsa Ernst sänds 5 januari.



