Ben Mitkus till attack mot My Karlberg: "Fan för dig"

Det har onekligen en av veckans stora snackisar i Youtubevärlden. Artisten och Youtubern Ben Mitkus, 24, dejtar nu dokusåpadeltagaren Diana Baban, 26.

En som inte var glad över det nya paret var Bens ex-flickvän My Karlberg, 20.

My har en ny pojkvän i Tristan Idevall som hon träffade under inspelningen av "Ex on the beach" där de bägge deltog. Men trots det är My besviken på att Diana har börjat dejta Ben.

Diana Baban. Bildkälla: Stella Pictures

My anser att Diana har brutit mot en "girl code".

I en ny video går nu Ben till hård attack mot My. Han menar att hon har skapat triangeldramat för att få fler visningar på sin Youtubekanal, och han tycker att My är skenhelig när hon pratar om "girl code".

Diana Baban och Ben Mitkus. Bildkälla: Youtube/Ben Mitkus

– Jag förstår varför hon snackar om Diana Baban och Mitkus. Kolla bara på hennes views nu. Helt ärligt – fyfan My. Fan för dig. Du är så jävla smart. Nu kan du gå och köpa något fint, säger Ben i sin nya video.

– Den här tjejen har tappat det. Var ska man börja, fortsätter Ben i videon.

Ben ifrågasätter bland annat om de ens var bästa vänner till att börja med.

– Jag undrar bara – vad innebär bästa vän? En person som man inte snackat något med på flera månader. Jag vet inte om det bara är jag men jag kan känna en liten doft av krydda från hennes håll, säger han i videon.

My Karlberg är inte nöjd över att Ben dejtar Diana. Bildkälla: Instagram/karlbergmy

Ben berättar att My sa "att det inte var några problem" att Diana skulle dejta Ben.

– Hon ljuger ihop en massa skit, säger Ben i videon.

