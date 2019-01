Diana Baban berättar om relationen med Ben Mitkus

Ben Mitkus, 23, är en av Sveriges största youtubers. I skrivande stund har han över 516 000 prenumeranter på sin Youtubekanal och hans trogna följarskara kallas för Mitkusarmy. I slutet av förra året gick Ben ut med att han blivit dumpad av Nicci Hernestig, 19, och profilernas förhållande fick ett abrupt slut. Efter uppbrottet möttes Nicci av en hatstorm då många ansåg att hon "utnyttjat Ben" för att bli stor på sociala medier.

Idag har Nicci hittat kärleken i Love Island-profilen Mathias Guss, 23, och paret visar öppet upp sin kärlek på Niccis Youtubekanal.

Men hon är inte den enda som tycks ha gått vidare. Nu har nämligen Mitkus också börjat träffa någon, och den personen är någon vi minst sagt känner igen.

"Vi träffas och trivs"

På Bens Youtubekanal har ett välkänt ansikte dykt upp lite titt som tätt. Och det är ingen mindre än Diana Baban, 26, som förra året blev en av de starkast lysande profilerna i Ex on the beach.

Diana Baban och Ben Mitkus "träffas och trivs". Bildkälla: Svenska Youtubers

På Dianas Instagram har följarna också kunnat se att hon flyttat ut från Jasmine Gustafsson och just nu spenderar mycket tid hemma hos Ben. Under en live så drällde det in frågor angående hennes relation till Ben, hon valde då att svara kort och tydligt.

I en video på Youtube så syntes Diana pussa Ben, och pang så var ryktena igång. Bildkälla: Youtube

– Som många av er sett så hänger jag väldigt mycket hemma hos Ben. Nej vi är inte tillsammans, men vi träffas och trivs, berättade hon.

Bens ex My Karlberg är lite sådär halvnöjd över att Diana och Ben ses. Detta trots att My idag har ny pojkvän, Tristan Idevall, som hon träffade under säsongen då hon lärde känna Diana.

My Karlberg träffade Tristan inne i Ex on the beach 2018 där hon även lärde känna Diana. Bildkälla: My Karlberg Instagram

Men Mys ord tycks inte ha påverkat Diana och Ben märkvärt. På Instagram fortsätter nämligen msykvällarna att avlösa varandra.

”Jag tycker självklart att det är supertråkigt. Men om hon känner så och vill ha det på det viset så får jag acceptera det”, säger Diana på Instagram angående Mys avståndstagande.