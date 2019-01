Här är alla vinnare i P3 Guldgalan 2019

Under lördagskvällen hyllades den svenska musiken och artister i P3 Guldgalan. I en direktsänd gala från Partille Arena, utanför Göteborg, fick flera artister ta emot priser för sina prestationer från året som gått.

När klockan slog 21.00 inledde Seinabo Sey galan med sin ljuva stämma. Strax efter entrade programledarna Marcus Berggren och Tina Mehrafzoon scenen för att dela ut några av kvällens priser.

Förutom Seinabo Sey uppträdde även artister såsom Markus Krunegård, Mwuana och Miriam Bryant under kvällen.

Det första priset som delades ut var till "Årets pop". Felix Sandman, Grant, Hanna Järver, Linnea Henriksson och Molly Sandén var nominerade – och vann gjorde Linnea Henriksson.

– Jag blir svinglad. Tack snälla för att ni har röstat! Tack till alla andra nominerade som jag har lyssnat på – ni är svininspirerande, säger Linnea när hon tar emot priset på scenen.

Linnea Henriksson tar emot priset för "Årets pop". Bildkälla: Adam Ihse/TT

Avicii hyllades

Halvvägs genom galan hyllades dj-artisten Tim "Avicii" Berling, som gick bort den 20:e april 2018. Hans vän Carl Falk inledde hyllningen med ett fint, rörande tal.

– Om jag skulle beskriva Tim med ett ord så skulle det vara unik. Han var unik på så många sätt – inte bara hur han skrev och producerade musik, utan även som person, sade han med darrande röst.

Efter talet framförde Ionnalee & Menke Aviciis hyllade låt "I Can Be The One". Mitt i låten avbröts musiken och en film visades. Filmen innehöll klipp där flera fans hedrar sin idol. Hyllningen avslutades av Rytmus Youth Choir, som sjöng "Without You" – och det var nog ingen som inte fick gåshud.

Avslutade kvällen gjorde Benjamin Ingrosso.

Här är alla vinnare av P3 Guldgalan 2019!

Årets pop: Linnea Henriksson

Årets grupp: Hov1



Årets hiphop/r'n'b: Z.E

Framtidens artist: Sandro Cavazza

Årets rock/metal: Graveyard



Årets dans: Robyn

Guldmicken: Hov1

Årets artist: Fricky

Årets låt: "Hon dansar vidare i livet" – Hov1

Varken Hov1, Robyn och Sandro Cavazza var på plats för att ta emot priset, men skickade en videohälsning för att tacka.

STORT GRATTIS SÄGER VI!