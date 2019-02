Jasmine Gustafsson släpper efterlängtad sminkserie – här är allt du behöver veta

Jasmine Gustafsson är Youtubestjärnan och dokusåpadrottningen som flertalet gånger fångat publikens hjärtan i rutan. Hon har en säsong av Paradise Hotel och två säsonger av Ex on the beach i bagaget och efter sin TV-karriär har hon nu valt att satsa fullt och helt på sin Youtubekanal där hon förjs av närmare 90 000 prenumeranter.

Det inte alla vet är att Jasmine även är utbildad make up-artist och smink är någonting hon verkligen brinner för. Nyligen kände hon för att ta det hela ett steg till vilket hon nu visar upp resultatet av.

Profilen har nämligen släppt en helt egen sminkkurs för att ge sina fans de absolut bästa råden gällande make up. Nyheter24 tog ett snack med Jasmine för att få veta lite mer.

Jasmine Gustafsson lär nu ut alla sina bästa tips när det kommer till smink. Bildkälla:.Voyd.se

Hur fick du själva idén till denna sminkkurs?

– Jag får alltid så sjukt mycket frågor om smink, bland annat om att de flesta känner sig osäkra på vad som används till vad, hur man gör en bra fest-make up och så vidare! Så jag kände att jag ville dela med mig utav mina kunskaper på området på ett proffesionellt men ändå roligt sätt, säger Jasmine.



Vad skulle du säga är den vanligaste frågan du får?

– Folk undrar väldigt ofta om just undertoner i hyn och hur man får en perfekt bas. Så jag kände att det var viktigt att få med alla sminktrender men också viktigt att lära ut små knep som hjälper i vardagen. Sminkar man sig medan man kollar på dessa videos så ska man kunna få till det på ett perfekt sätt. Internet är vår framtid så tror verkligen att sånna här koncept uppskattas hos tittarna.



Jasmine berättar att hon redan fått fantastisk respons och att sminkkurserna varit mer uppskattade än hon någonsin kunnat tro.

– Responsen har vart insane, jag känner mig otroligt glad och tacksam. Har fått så fina mail om att jag faktiskt har lyckats att få folk till att bli mer bekväma med att sminka sig själv och att de verkligen lärt sig nya saker. Det är en så häftig känsla så jag knappt kan sätta ord på det, berättar hon.



Har du problem med att få till din eyeliner, brynen, lösfransarna eller basen? Bildkälla: .Voyd.se

Så vi säger att jag inte har någon aning om hur jag fixar en bra bas eller sätter på ett par lösfransar på bästa sätt, är det någonting för mig då?

– Hundra procent skulle väl jag säga, vara Jasmine.

Att ta en sminkkurs kostar den del IRL, vad ligger detta på ungefär?

– 49 kronor betalar man. Sen kommer du att kunna använda tipsen livet ut, säger hon.

Vilken pensel används bäst till vad? Bildkälla: Voyd.se

Om slutligen, om du fick tipsa om en bra produkt alla borde ha i sminkväskan. Vad skulle det vara?

– En bra primer/eller nån form utav fukt speciellt nu på vintern, ett bra baking-puder samt en bra foundation och concealer så har man en bra bas. Det är mitt absoluta bästa tips!, avslutar hon.



