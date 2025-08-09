I "Antiques Roadshow", den brittiska motsvarigheten till "Antikrundan", lämnas ett par i fullständig chock när experten avslöjar värdet på det föremål de tagit med sig till programmet.

Redan 1989 hade "Antikrundan" premiär i SVT och än i dag är programmet omåttligt populärt ute i de svenska stugorna. Långköraren är baserad på det brittiska formatet "Antiques Roadshow", som sänds i BBC sedan 1979.

Och i ett av de senaste avsnitten av det brittiska programmet är det ett par som får sig en minst sagt omskakande överraskning.

Föremålet de tagit med sig värderas nämligen till flera miljoner kronor.

"Antiques Roadshow" sänds i BBC. Foto: Kin Cheung/AP/TT

Antiques Roadshow-experten: "Unikt ögonblick"

Det hela rör sig om en medalj, men inte vilken som helst, utan ett Victoriakors, som är den högsta utmärkelsen för tapperhet man kan få som brittisk militär.

När experten Mark Smith får syn på medaljen beskriver han det hela som ett "unikt ögonblick", enligt The Daily Record.

– Under alla år då jag varit med i programmet har vi aldrig fått in ett Viktoriakors, säger han.

Det visar sig att kvinnan i paret är barnbarn till den man som, efter sina insatser under första världskriget, tilldelats medaljen: James Ockendon.

– Jag har väldigt vaga minnen, berättar kvinnan som var blott fem år gammal när Ockendon gick bort.

Hon fortsätter:

– Men jag är väldigt stolt över honom och det han åstadkom förstås.

Foto: Stella Pictures

Parets chock: "Herregud"

Mot slutet kommer förstås föremålets ekonomiska värde på tal och det är i detta skede som experten avslöjar att medaljen kan vara värd så mycket som mellan 250 000 och 300 000 pund, vilket motsvarar någonstans mellan 3,2 och 3,8 miljoner svenska kronor.

Paret, som enligt The Daily Record, blir märkbart överrumplade börjar till slut skratta:

– Jisses. Jag trodde inte det skulle vara så mycket, säger kvinnan, som säger sig vara "chockad".

– Jag förväntade mig inte det där alls.

Innan paret lämnat programmet försäkrar mannen att medaljen inte kommer att säljas, utan behållas inom familjen – i tryggt försvar i ett bankfack.