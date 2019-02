Eagle Eye Cherry om hur han firar en Grammis: "Mycket bubbel"

På torsdagskvällen är det dags för den 36:e upplagan av Grammisgalan. Sveriges främsta musiker kommer tilldelas pris för sina låtar från föregående år. Nyheter24 har pratat med artisten Eagle Eye Cherry som är nominerad som "Årets visa/songwriter".

– Det är typ tio år sedan jag fick en grammis, så att det känns ju helt rätt. Eller tjugo år är det till och med. Det är fantastiskt kul, säger Eagle Eye Cherry.



Slog igenom på 90-talet

Sångaren gjorde storsuccé på slutet av 90-talet och början av 00-talet. Han slog igenom med hits som Save Tonight och Fallin in Love Again från plattan Desireless. Därefter väntade många års intensivt jobb, vilket till slut gjorde att han var tvungen till att ta ett break från rampljuset.

– Jag var ganska slut efter sju års turnerande. Jag hade gjort tre plattor och bestämde mig för att ta en paus.

Pausen blev längre än tänkt och Eagle Eye Cherry försvann nästan helt från musikkartan. Han ville hitta tillbaka till det vanliga livet och komma bort från strålkastarnas starka ljus. Och det var nära att han slutade helt med musiken, men efter ett tag kom suget tillbaka att ta upp karriären igen.

– Jag började sakna att turnera och spela gig och då fick jag för mig att jag skulle göra det här igen. Och det känns väldigt bra att vara tillbaka, säger han.

Ser Lisa Ekdahl som främsta hotet

Nu är han nominerad som "Årets visa/songwriter" efter att ha släppt albumet Streets of You. Men konkurrensen är tuff och han ser speciellt en artist som sitt främsta hot till att ta hem priset.

– Ja det skulle nog vara Lisa (Ekdahl). Det är en liten speciell kategori faktiskt. Vad som helst kan hända.

Eagle Eye Cherrys största hit "Save Tonight" har nästan 200 miljoner spelningar på Spotify. Bildkälla: Jean-Christophe Bott/AP

Hur kommer du fira om du vinner?

– Champagne. Mycket bubbel. Jag njuter mycket mer än vad jag trodde att jag skulle göra. Så det skulle vara "the icing on the cake" att få en grammis.

Kommer vi få se dig i Så mycket bättre?

– Haha. Det får vi se, maybe.

Grammisgalan sänds klockan 19:30 den 7 februari på TV4play.

