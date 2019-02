Bishara Morad, 16, är en av de yngre tävlande i årets upplaga av Melodifestivalen. Nu på lördag intar han scenen på Sparbanken Arena i Lidköping för att riva av sitt tävlingsbidrag "On my own" i den fjärde deltävlingen.

Låten är skriven av Markus Sepehrmanesh, Robert Habolin och förra årets Mello-vinnare Benjamin Ingrosso.

Är du nyfiken på att veta mer om Bishara? Här är allt du behöver ha koll på!

Bishara Morad föddes den 23 januari 2003 i Linköping. Bishara började sjunga i mars 2018, kort efter att han hade fyllt 15 år. Han startade sitt Instagramkonto i april samma år – och hans klipp där han sjöng lockade snabbt till sig tusentals följare.

Bishara Morad har minst sagt gjort kometkarriär! Bildkälla: Stella Pictures

– Jag började sjunga i mars, då la jag upp det första klippet på Instagram. Jag visste inte att jag kunde sjunga. Jag har aldrig sjungit med kompisar eller min familj eller så, har Bishara berättat i en intervju med Aftonbladet.

Laila Bagge föll pladask

Idag har Bishara över 100 000 följare – och en av de som fastnade för hans ljuva stämma var faktiskt den rutinerade musikbranschdrottningen Laila Bagge.

Många av Bisharas följare hade nämligen tipsat Laila genom att skicka hundratals meddelanden till henne. När Laila sedan lyssnade så förstod hon direkt att det var något alldeles speciellt med Bishara.

– Det var samma känsla som när jag såg Zara Larsson i ”Talang”, berättade Laila Bagge för Aftonbladet i november.

Laila Bagge hörde direkt att Bishara var något extra. Bildkälla: Stella Pictures.

Delar skivbolag med Zara Larsson och Benjamin Ingrosso

Laila kontaktade Bishara och idag har han ett skivkontrakt med just Ten Music och Bagge jobbar med Bishara. I en intervju med Expressen hyllade Bagge sin nya protege.

Benjamin Ingrosso är en av de som skrivit Bisharas bidrag. Bildkälla: Stella Pictures

– Att det kan finnas så mycket talang i en så liten kropp – den resan vill man vara med på och det är väldigt sällan som det händer, sa Bagge då.

Känd för fantastiska covers

Bishara har lagt upp många covers, och har fått hundratals visningar på sina låtar på Youtube och Instagram. Han har bland annat gjort covers på Lady Gagas "Shallow", "Listen" av Beyoncé och "Chandelier" med Sia.

Den 30 januari 2019 släppte han sin debutsingel "Home" och den har redan 145 000 streams på Spotify.

Bisharas debutsingel heter "Home" och släpptes den 30 januari 2019.

Hur det går för den favorittippade Bishara ser du i Melodifestivalen ikväll klockan 20.00 på SVT1!