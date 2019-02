Efter lördagens Mello – kritik mot SVT från flera håll

Under lördagskvällen ägde Melodifestivalens tredje deltävling i Leksand rum. De lyckliga vinnarna blev Jon Henrik Fjällgren och Lina Hedlund, som tog sig direkt vidare till finalen i Friends Arena i Stockholm. Firandet var sedan i full gång hela natten.

Men det var inte alla som hade anledning till att fira. En av dem var den tidigare FO&O medlemmen Omar Rudberg. Hans bidrag "Om om och om igen" slutade på en sjätte plats, och kom därför näst sist i deltävlingen.

Ratar röstningssystemet

Direkt efter att sändningen var slut gick han ut och rasade över röstningssystemet som används i Melodifestivalen. I år har SVT tagit bort möjligheten att rösta via sms, samtidigt som apprösterna nu har delats in i sju olika åldersgrupper.

– Det är fucked. Jag tycker att det är så konstigt, jag tycker inte alls om det. Det var såklart bevisat när Oscar kom sist förra veckan trots att han inte hade minst antal röster, säger Omar till Nöjesbladet.



Omar Rudberg är kritisk till Mellos röstningssystem. Bildkälla: Claudio Bresciani / TT

När Oscar Enestad kom sist hade han 100 000 fler röster än Jan Malmsjö, som trots det placerade sig framför honom. Omar menar alltså att det är helt fel.

Varför är inte Sarah med?

Samtidigt var det andra som riktade kritik mot SVT av den anledning att Sarah Dawn Finer inte fanns med bland programledarna igår. Under gårdagens deltävling var det bara Kodjo Akolors, Eric Saade och Marika Carlsson som var på plats. Förra lördagen saknades också programledare, då var det Saade och Akolors som inte var där.

Under lördagen fanns inte Sarah Dawn Finer med. Bildkälla: Claudio Bresciani / TT

Att alla programledare inte är med på deltävlingarna är något inte uppskattas av alla.

– Det är tråkigt om det blir som förra veckan, att många ville se Eric Saade. Eller den här veckan kanske många sett fram emot att se Sarah Dawn Finer. Tittarna kan bli ruskigt besvikna, säger Alexander Borodin, ordförande i Melodifestivalklubben, till Expressen.

Låtarna kritiseras

I förra veckans deltävling anklagades Andreas Johnsons låt "Army of Us" att vara ruskigt lik Aviciis låt "Without you". I gårdagens tävling var det Jon Henrik Fjällgrens låt "Norrsken" som anklagades för plagiat. Norrsken ska vara lik Aviciis musik men också ha "slående likheter" med Axwell och Ingrossos hitlåt "Sun is shining".

Bland annat har Bert Karlsson och Nikki Amini riktat skarp kritik mot Jon Henriks låt. Även Jonas Nordin, som är musikkonsulent på Stim (Svenska tonsättares internationella musikbyrå), riktar kritik mot Melodifestivalen.

– Låtarna i Melodifestivalen är nästan inte låtar. Många är karikatyrer på andra låtar. Musiken som är med är lite speciell. Du har tre minuter på dig att få till en jättehit och då måste man få igenkänning hos publiken. Om du gör något helt nytt är det inte så troligt att du blir ihågkommen, säger han till Nöjesbladet

SVT svarar på kritiken

Sent i går kväll svarade SVT och Melodifestivalen på kritiken som riktats mot dem.

Omar Rudbergs kritik

I Omar Rudbergs fall gällande kritiken mot det nya röstningssystemet, menar Christer Björkman som är exekutive producent för festivalen, att Omars röster ändå inte skulle räckt till att placera sig högre. Han menar också att det tidigare år varit "äldre" artister som klagat på att barnen bestämde, skriver Nöjesbladet.

Kritiken gällande programledarna

Christer Björkmans svar på kritiken kring programledarna är att festivalen vill ge tittarna lite spänning. Melodifestivalens mål är att varje år göra något nytt och i år har man bland annat valt att göra saker som tittarna inte ska kunna förutspå, så som att "ta bort" vissa programledare under deltävlingar.

Kritiken om plagiatlåtar

Kritiken mot festivalens låtar, och framför allt Jonas Nordins uttalande, tycker Björkman är humoristiskt. Däremot menar han att det är oförskämt mot de andra i Stim att uttala sig så som Nordin gjorde.

– Jag tycker att det är en väldigt rolig sägning för det är humoristiskt sagt, men om han menar allvar med det så tycker jag att det är synnerligen oförskämt mot 81 av sina medlemmar att han anser att deras verk är karikatyrer av musik. Det får stå för honom, vi tycker något annat, säger Björkman till Nöjesbladet, som svar på anklagelserna.

