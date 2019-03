Bianca Ingrosso planerar att dejta en världskändis – på Rebecca Stellas bröllop 109 Reaktioner

| 04/03/2019 11:11 Nöje04/03/2019 11:11

Bianca Ingrosso är single and ready for a new pringle. Och det planerar hon att hitta på vännen Rebecca Stellas bröllop. "Hon nämnde Drake".

Annons