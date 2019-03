Robin Bengtsson och Jennie Salte har brutit sin förlovning: "Är inte tillsammans"

Det var för cirka en månad sedan som Let's Dance-dansaren Sigrid Bernson skrev ut att förhållandet mellan henne och Samir Badran tagit slut, och att hon blivit dumpad.



Robin Bengtsson och ex-flickvännen Jennie Salte. Bildkälla: Stella Pictures

"Dagen jag inte ville eller trodde skulle komma, den kom.. Samir har valt att göra slut. Efter en fruktansvärt jobbig höst då jag verkligen försökt kämpa för vår kärlek och för oss så blev det så här ändå Det vi har delat har varit så genuint fint och jag skulle aldrig göra det ogjort", skrev hon.

För ett par veckor sedan kom det fram att hon i år ska dansa med artisten Robin Bengtsson. Men under tisdagens pressträff för Let's Dance kom det fram att han nu också är singel.

Sigrid och Robin ska dansa tillsammans i årets Let's Dance. Bildkälla: Sigrid Bernson Instagram

I mars 2017 friade Robin till sin kärlek Jennie Salte, 26, strax efter att han vunnit Melodifestivalen med låten "I can't go on".

Men nu bekräftar Robin Bengtsson för Hänt att förlovningen är bruten och att relationen tagit slut.

– Jag är inte i en relation just nu, bekräftade han.



Let's dance har premiär i TV4 den 22 mars och leds av Tilde de Paula Eby och David Hellenius.