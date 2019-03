Så träffade John Lundvik sin kärlek Jotta Martido: "Smällde igen dörren"

John Lundvik har gjort fullkomlig succé i årets Melodifestival. Låten "To late for love" har streamats över tre miljoner gånger på Spotify och tillsammans med Bishara Morad gick han direkt vidare till final i årets sista deltävling. Han är även tippad av olika bettingsajter till att vinna hela balunsen.

Bishara Morad och John Lundvik gick direkt till final. Bildkälla: Stella Pictures

Mellan repetitioner och resor mellan nyhetssändningar passade John på att gästa podden "I sanningens namn" där han berättade om vägen till toppen, om mobbingen han utsattes för när han var liten samt om familjelivet han lever tillsammans med sin sambo och två barn.

– Min sambo har varit ett otroligt stöd och jag beundrar henne för att hon stått ut med en under perioderna då man tragglar på med musiken, berättar han.

Men hur träffades egentligen John och sambon Jotta Martidou? Jo, det var nämligen av en ren slump.

– En vän som är från Storbritannien ringde när jag satt i studion och sa 'Hello John, what's up lad? You wanna come to this house party?', och den festen var i Rissne. Varför inte tänkte jag, så åkte jag dit – och hon öppnade dörren, berättar John.

– Det hela slutade med att vi struntade i festen och satt under täcke på balkongen och pratade om livet. Sedan sa jag när vi skulle skiljas åt typ 'men du vi ses väl igen', och då sa hon 'det vet man aldrig', och smällde igen dörren, berättar han och skrattar.

Världspremiären av Pippi på de sju haven På Bilden: John Lundvik, Naomi och Jotta Martido och Michael. Bildkälla: Stella Pictures

Men kärlekshistorian slutade inte där. Efter några dagar trillade det in ett sms i Johns telefon, där hans blivande flickvän skrev att hon gärna ville ses.

– Först kom en tandborste, sen kom en resväska, sen ett flyttlass och sen kom första barnet, skrattar han.

John ser ni uppträda i kvällens final av Melodifestivalen.