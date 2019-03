Wiktoria fick inte sjunga på genrepet – order från SVT:s sjukvårdsteam

Wiktoria tog sig direkt till final från första deltävlingen som gick av stapeln i Göteborg den 2 februari 2019. Hon tävlar med bidraget "Not with me" och är en av de favorittippade för kvällen.

Sångförbud

Men inför lördagens genrep fick hon sångförbud.

Det var ansvarig läkare på plats som helt enkelt inte tillät henne att sjunga på genrepet. Tanken med det var att Wiktoria ska spara rösten för kvällen.

Wiktoria deltog ändå i genrepet. Men med läkarens ord i åtanke valde hon därför att mima sig igenom sitt bidrag som hon framförde för publiken med 20 000 personer.

– Wiktoria har varit hes och melodifestivalens läkare bestämde att spara på rösten till kvällens föreställning, säger Wiktorias manager Magnus Enbacka till Aftonbladet.

Sångförbudet gäller ända till det är finaldags i Friends Arena.

SVT bekräftar

Ordern om att inga sjunga kom från Melodifestivalens ansvariga läkare Tomas Törnqvist och SVT bekräftar sångförbudet.

– Det var Thomas som fattade beslutet. Han gav ordern om att hon inte skulle sjunga på genrepet. Wiktoria har varit hes och behövde röstvila för att kunna genomföra kvällens sändning utan problem, säger Johan Hansson som är ansvarig sjukvårdare på Melodifestivalen till Aftonbladet.

Nyheter24 har tidigare skrivit om när Wiktoria var nära på att bli diskad då hennes låt släpptes på Spotify innan det var tillåtet för de bidrag som gått direkt till final. Missade du det? Då kan du läsa mer om det här.