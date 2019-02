Wiktoria diskas inte från Melodifestivalen – trots regelbrottet

Under lördagen var "Not with me" med Wiktoria ett av de två bidrag som gick direkt till final i den första deltävlingen av Melodifestivalen som gick av stapeln i Göteborg.

"Not with me" handlar om uppbrottet från Wiktorias tidigare pojkvän Martin Jonsson. Bidraget har Wiktoria skrivit tillsammans med Joy och Linnea Deb.



Riskerade att bli diskad

Och redan på måndagseftermiddagen riskerade hon alltså att bli diskad från tävlingen.

Anledningen var att hennes låt ligger uppe på Spotify, något som är ett regelbrott. Finalisterna får nämligen inte släppas förrän alla finallåtar är spikade. Men Wiktorias låt har legat uppe på streamingtjänsten sedan i lördags, skriver Dagens Nyheter.

Enligt Wiktorias skivbolagsrepresentant Nellie Sörman på Sony Music så beror det hela på ett tekniskt fel.

– Det har uppstått ett tekniskt fel och låten har släppts av misstag. Vi jobbar just nu på alla möjliga sätt för att få ner den så snabbt som möjligt och är i kontakt med Spotify, sa Sörman tidigare under måndagen till Dagens nyheter.

Det blev ett krismöte på SVT under måndagskvällen och vid 19.30 stod det klart att Wiktoria får fortsätta tävla med sin låt "Not with me".

Legat ute sedan i lördags?

På Spotify står det att låten har legat ute på streamingtjänsten sedan i lördags, men enligt Sörman stämmer inte det.

I ett mail till Dagens nyheter skriver hon: "Att Wiktorias låt kom ut på Spotify i ca 2 h är såklart jätteolyckligt. Sony agerade direkt när vi fick vetskap om detta. Vi vet inte vad det exakt beror på hos oss i dagsläget utan felsöker fortfarande internt. Med direkthjälp av Spotifykontoret i New York som agerade blixtsnabbt fick vi ner låten ganska omgående. Vi vet inte exakt hur många som har hunnit lyssna på låten men med tanke på den korta tiden den hann vara uppe så handlar det om väldigt få".

"Inte funnits någon avsikt att sprida låten"

Anledningen till att Wiktoria inte diskas från tävlingen är att SVT helt enkelt inte tror att det funnits någon avsikt att sprida låten.

"Efter samtal med Sony Music anser vi att det inte funnits någon avsikt att sprida låten på Spotify. Vi anser inte att skadan är sådan att vi behöver vidta någon åtgärd", skriver Anette Helenius som är projektledare för Melodifestivalen.

