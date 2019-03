John Lundvik ber om ursäkt efter Framgångspodden: "Blir ledsen"

I lördags vann John Lundvik, 36, Melodifestivalen med starka låten "Too late for love". Några dagar innan Johns vinst så släpptes ett avsnitt av Alexander Pärleros podcast "Framgångspodden" med just Lundvik som gäst.

N-ordet

Lundvik berättar i podden om tiden när han kom från London till Växjö som sexåring, och att det blev en stor omställning för honom.

Han berättar även att han kände av mobbning och att han ofta var ledsen. En gång sprang han hem till sin mamma och pappa och frågade vad n-boll betydde, för att det var något han aldrig hade hört förut.

John Lundvik och Alexander Pärleros börjar då prata om vad olika lekar kallats för ett antal år sedan. Alexander berättar sedan om något han lekte som barn, och använder sig då av n-ordet två gånger för att beskriva lekens namn. Här kan du läsa mer om vad som mer sades i podden.

Efter att ha upprört både fans och flera välkända ansikten har Alexander Pärleros gått ut med en ursäkt på Twitter där han bland annat skriver: "Det var absolut inte meningen att göra något fel jag kämpar varje dag för jämlikhet i samhället så beklagar om det togs fel". Här kan du läsa mer om det.

"Uttryckte mig slarvigt"

Under tisdagskvällen bad även John Lundvik om ursäkt för sina uttalanden i poddcasten – via sin presskontakt.

– Jag blir ledsen över att ett samtal om min egen bakgrund och mina erfarenheter av att ha en annan hudfärg än vit uppfattas som okänsligt och sårande. Mitt ansvar som artist är stort och hur jag uttrycker mig påverka andra. Jag förstår nu att jag uttryckte mig slarvigt och kanske okunnigt, vilket jag ångrar. Jag vill därför be om ursäkt till dem som eventuellt kan ha tagit illa upp, säger han till Nöjesbladet och fortsätter:

– Men mina personliga erfarenheter av detta från min egen uppväxt minskar förstås inte mitt ansvar för hur jag själv använder dessa ord i dag.

John Lundvik känner att han har uttryckt sig slarvigt i podden. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT

"Vi har alla ett ansvar"

Lundvik menar ändå att det är viktigt att förstå vad samtalet i podden handlade om, att de faktiskt pratade om just hur ord används och kan uppfattas. Men han hoppas att både han själv och andra som hört eller läst om hans uttalanden kanske lär sig något av alla dessa reaktioner. Och med det kanske tänker till lite extra.

– Vi har alla ett ansvar och i dag har jag fått en viktig lärdom, avslutar John Lundvik till Nöjesbladet.

