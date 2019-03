Kommer du ihåg Robin Bengtssons superaudition? Klädde ut sig till kvinna och lurade juryn

Det var år 2008 som Robin Bengtsson, blott 18 år gammal, klev in för första gången hos Idoljuryn. Trots sin nervositet rev Robin av en riktig pangaudition som imponerade stort på juryn som då bestod av Laila Bagge, Anders Bagge och Andreas Carlsson.

Robin Bengtsson gjorde succé hos juryn 2008. Bildkälla: TV4Play

– Det var så bra att jag fick gåshud, skrattade Laila.

Robin tog sig ända till finalen men vinnare i tävlingen blev Kevin Borg.

Men det slutade sannerligen inte där för Robin. Nio år senare skulle han komma att vinna Melodifestivalen med låten "I can't go on" och bli en av våra mest folkkära artister.

Klädde ut sig till "Malena"

Men någonting som många idag glömt av är att Robin syntes till i Idol även året efter (2009). Men denna gång med en liten twist. Denna gång kom han nämligen dit som Malena Andersson.

Till en början kände inte juryn igen Robin. Men det dröjde inte lång tid innan de kände igen den vackra rösten. Bildkälla: TV4Play

Robin Bengtsson i Idol 2009. Bildkälla: TV4Play

Juryn älskade Robins framträdande. Bildkälla: TV4Play

Utan att knysta om vem han egentligen var rev han av ännu en superaudition inför samma jury – som efter ett par sekunder in i sången hörde att det var han.

– Vilken superartist. Han har ju utvecklats någonting enormt, sa Laila.

Se hans audition här: