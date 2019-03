Prinsessan Sofia och prins Carl Philips hyllning till Mia Skäringer 0 Reaktioner

Mia Skäringers scenshow "Avig Maria - No more fucks to give" har gjort succé. Nu kan Mia räkna prinsessan Sofia och prins Carl Philip till sina fans. På Instagram hyllar nämligen prinsparet Skäringer.

