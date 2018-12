Mia Skäringer till attack mot Mikael Persbrandt

Under dagen meddelade Svt att skådespelaren Mikael Persbrandt, 55, ska fira in det nya året med tittarna.

Persbrandt har tilldelats hedersuppdraget att läsa upp lord Alfred Tennysons dikt Nyårsklockan. Det är en tradition som har hållits på Skansen sedan 1895, och sedan 1977 har det sänts i Svt.

Tidigare år har bland annat Margaretha Krook, Jan Malmsjö, Loa Falkman, Malena Ernman, Pernilla August och Krister Henrikson läst dikten.



Mia Skäringer, Eva Röse och Cissi Wallin till attack

Men alla är inte lika glada över att just Mikael Persbrandt har valts för att läsa upp dikten på Skansen på nyårsafton.

Skådespelaren Mia Skäringer rasar nu mot beslutet. På sin Instagram skriver Mia:

"Vi har alltså ingen regering, ingen akademi och nu läser Mikael Persbrandt nyårsklockorna. Grattis Sverige! Ni ringde just in det gamla och ut det nya", skriver Mia och avslutar med hashtaggen #haregötthäääj och taggar in Svt i inlägget.

Under Mias Instagraminlägg så väller kommentarerna in. Skådespelaren Eva Röse skriver: "Vad i helvete?! På riktigt. Fingertoppskänslan?!".

Medieprofilen Cissi Wallin är även hon upprörd: "När ska all skit den karln gjort komma fram? Är han helt immun? Gjord i teflon? Vill lägga mig ner och gråta", skriver hon.

Skådespelaren och regissören Helena Bergström skriver: "Spot on! Vad är det frågan om? Är det en Kafka-värld vi lever i?!?".

"Man blir spyfärdig"

Andra kommenterar under Mias inlägg lyder:

"Hjälp"

"Man blir matt"

"Man blir spyfärdig och fly förbannad. Jag kommer då inte titta en sekund på hans jävla medverkan!"

"Det känns tyvärr både unket och aningen tondövt att välja Persbrandt"

"Allvarligt. Bojkottar Svt"

"Vilket piss!"

"Sorgligt!".

Profilernas stora ilska mot Persbrandt handlar främst om ett stycke ur hans självbiografi som beskriver ett möjligt sexövergrepp.

Kapitlet ströks innan boken kom ut i handeln, men finns kvar i den första versionen av boken som nådde journalister och recensenter, skriver Aftonbladet.