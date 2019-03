Här är allt du vill veta om Robin Bengtsson

Uppväxt

Robin är född och uppvuxen i Svenljunga, Västra Götaland. Han föddes 27 april 1990. Under sin uppväxt var hans stora intresse motorcross.

Idol

Robin gjorde sin artistdebut i det populära tv-programmet Idol 2008. Där kammade han hem tredje platsen. Vinnare det året blev Kevin Borg.

Robin Bengtsson tävlade i Idol 2008. Bildkälla: Janerik Henriksson/TT

Melodifestivalen

Första gången Robin deltog i Melodifestivalen var 2016 med låten "Constellation Prize". Han hamnade då på en femte plats. Året därpå deltog han igen med låten "I Can't Go On" som han sedan vann med. I Eurovision Song Contest hamnade han på en femte plats.

Robin Bengtsson representerade Sverige i Eurovision Song Contest 2017. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT

Har en son

Robin Bengtsson har en son tillsammans med ex-flickvännen Emma Hallbygård. Sonen William föddes 2013 när Robin var 23 år gammal.

"Tänk att jag fick bli pappa till just dig. Det där malliga leendet när man säger att du ser cool ut. Du älskar lätt och är lätt att älska. Du kan sitta i timmar med dina småkusiner i knät och bara hålla dom. Nyfiken på allt och en positiv inställning till det mesta. Nu sitter jag här med samma malliga leende för att du är min", skriver Robin om sonen på sin Instagram.



Robin Bengtssons son William. Bildkälla: Instagram

Bruten förlovning

Efter Melodifestivalvinsten 2017 friade Robin till dåvarande flickvännen Jennie Salte och paret började planera deras kommande bröllop. Under början av 2019 kunde dock Nyheter24 berätta att paret hade brutit förlovningen.

– Jag är inte i en relation just nu, sa Robin Bengtsson till Hänt under pressträffen av Let’s dance 2019.

Robin Bengtsson och ex-flickvännen Jennie Salte. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT

Let's Dance 2019

I dagsläget är Robin aktuell i Let's Dance tillsammans med sin danspartner Sigrid Bernson. Hur det går för dem i tävlingen återstår att se.