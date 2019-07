Kenza Zouiten Subosic och maken Aleks Subosic blev för knappa månaden sedan föräldrar till en liten pojke som ska heta Nikola.

Familjelyckan har varit total och överallt på parets sociala medier har man kunnat följa deras mysiga dagar fyllda av babygos, promenader och kvalitetstid.

Men den trenden bröts sannerligen under förra veckan då Aleks valde att publicera en bild under väldigt annorlunda omständigheter.

På bilden ser man nämligen Aleks stå och posera på ett tak i solen och till bilden har han skrivit texten:

"Sun bathing on a roof top in Pripyat next to Chernobyl. Smart or not?" (Solar på ett tak i Pipyat bredvid Chernobyl. Smart eller inte?"

Detta har mötts av väldigt starka reaktioner från följarna som direkt fyllde hans kommentarsfält med kommentarer som förklarade varför det inte var en så smakfull sak att lägga upp. Detta uppmärksammades först av Bloggbevakning.

Skärmdump från kommentarsfältet. Bildkälla:tulibudibudachu

I bilden med kommentarerna ser man att Aleks valt att svara sina följare med orden "Jag dör", vilket ser ut att ha triggat igång folk ännu mer.