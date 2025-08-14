Bianca Ingrossos misstänkta stalker växte upp i ett helvete. Han placerades på familjehem innan hans pappa knivhögg ihjäl mamman – framför hans småsyskon.

Under två dagar har rättegången ägt rum mot den 38-årige man som är åtalad, misstänkt för att i flera månaders tid ha utsatt entreprenören Bianca Ingrosso för stalking.

Bianca Ingrosso med sin advokat. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bid

I förundersökningen målas det upp en bild av en man som skrivit hundratals meddelanden till Bianca, sökt upp henne utanför hennes hem, utanför hennes kontor och även på bland annat Grand Hotel.

Mannen har trott att de har en relation med varandra och varvat kärleksfulla meddelanden med hot och "straff". Det här är inte mannens första klammeri med rättvisan. Faktum är att han förekommer på 17 punkter i belastningsregistret. Det handlar bland annat om grovt rattfylleri, olaga förföljelse, våld mot tjänsteman och även relationsvåld.

År 2011 dömdes han för att ha misshandlat en kvinna, som han slog, sparkade och drog i håret innan han dunkade hennes huvud i golvet.

Den man som är misstänkt för att ha stalkat Bianca Ingrosso är tidigare dömd för bland annat misshandel. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Bianca Ingrossos misstänkta stalker – son till en av Sveriges farligaste brottslingar

Den misstänkta stalkern föddes i Teheran 1986. Pappan flyttade till Sverige, och efter en tid kom sonen – alltså den misstänkta stalkern – också till landet med sin mamma. Pappan misshandlade sonen, som sedan placerades med ett syskon i familjehem 1993.

Mamman och pappan gick isär, och mamman fick ensam vårdnad. Pappan fortsatte att misshandla mamman.

Till slut lyckades mamman gömma sig med hjälp av kvinnojouren, har Aftonbladet rapporterat. På något sätt fick pappan reda på att mamman skulle vaccinera ett av de fyra barnen på en barnavårdscentral i en Stockholmsförort i början av 2000-talet.

Dödade sin ex-fru på BVC framför de små barnen

Elva dagar före att mamman och två av de yngre barnen besökte BVC-centralen hade hon polisanmält pappan för olaga hot. Pappan hade nämligen följt efter henne och sagt att han skulle skada henne. Ord hon tog på allvar.

Att gå in på BVC den här vintriga tisdagseftermiddagen blev det sista mamman gjorde. Kort efter att hon kommit in i väntrummet så dök hennes ex-man upp. I sin ryggsäck hade han två Moraknivar. Han tog upp den ena kniven och började besinningslöst hugga mamman till hans barn. Hon försökte förgäves fly, men han jagade henne och fortsatte att hugga.

"Gärningen utfördes med stor intensitet och avsevärd grymhet i egna små barns närvaro", skrev rätten i sin dom. Polisen fick slita bort mannen från sin ex-fru. Först då upphörde knivattacken.

Hon fördes till Karolinska sjukhuset där hon vårdades i lite mer än en månad, men hennes liv gick inte att rädda. Hon dog till följd av attacken.

Vittne till mordet på sin mamma blev de två yngre syskonen till den man som idag står åtalad för stalking av Bianca Ingrosso.

Misstänkta stalkerns pappa dog i fängelset

I förhör som Nyheter24 har tagit del av så står det klart att pappans version är att han skulle ta sitt liv med kniv, men att hans ex-fru då försökte stoppa honom och då skadade sig. Han förnekar inte att han "gjort så hon dött", men säger att han inte "kommer ihåg vad som hände".

En sköterskeelev berättar i förhör att hon hörde ett "djävulskt skrik" från väntrummet och sedan såg hur han högg kvinnan med en orange kniv. Ett annat vittne berättar hur hon såg hur mannen slog in kniven i örat på kvinnan – framför hennes små barn. Efter det så blev kvinnan tyst och det "forsade mycket blod".

Pappan dömdes till livstids fängelse, ett straff som han avtjänade på Kumla. Han dog i fängelset år 2024, till följd av sjukdom.

Kumla. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Sonen blev mer "klängig"

Den man som idag är misstänkt för att ha stalkat Bianca Ingrosso bodde med ett syskon på familjehem när mordet på mamman ägde rum. Familjehemsmamman berättade att pojken efter mordet hade blivit mer "klängig", och att han var rädd för sin pappa redan som liten.

Inget av barnen ville bearbeta händelsen, berättade familjehemsmamman i den dom som Nyheter24 tagit del av.

En psykolog skrev då i ett utlåtande om den pojke som idag har hunnit bli 38 år och står åtalad, misstänkt för att ha stalkat Bianca Ingrosso: