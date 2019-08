Meghan Markle blir författare – kommer handla om hundar

Skådespelerskan och hertiginnan Meghan Markle har ett hektiskt schema.

Nyligen tackade hon nej till att vara gästredaktör för modetidningen Vogue.

Blir författare

Men det är en sak som Markle är väldigt exalterad för – hon kommer nämligen att bli en publicerad författare.

Hon ska börja skriva på sin första bok, som enligt uppgifter är en barnbok som kommer handla om Meghan Markles hundar, som är från ett hundhem.

Markle är känd för sin kärlek till djur, vilket då känns som ett självklart ämne att skriva om.

Inte den första

Hertiginnan är faktiskt inte den första i den brittiska kungafamiljen att bli författare, rapporterar Metro.

Hennes svärfar Prins Charles släppte en barnbok år 1980, vid namn "The Old Man of Lochnagar".

Boken förväntas bli en bästsäljare och alla vinster kommer att gå till välgörenhet, enligt Metro.